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普京和俄罗斯悍然发动侵乌战争，确实是震撼改变现代国际政治格局、关系和思维的一件大事。首先在于如何准确定性和判断这件大事。有观点认为，普京发飙，崩塌了现代文明发展的基本方向、准则和路径，从此就天下大乱，群雄并起，东升西降，各显神通了。

笔者以为上述估计抬举和高估了普京。普京的所作所为，除非他丧心病狂，孤注一掷开打核大战，迄今并没有超出当年希特勒、墨索里尼和东条英机的作为和影响力。当年的“罪恶轴心国”三巨头联手动作，尽管给人类带来巨大灾难，但都没能逆转人类文明发展前进的光明未来和努力。今天普京在乌克兰掀起的这股历史逆流，也注定失败收场。

这场俄乌战争所引发的真正变化和震荡，笔者以为应该是“喊狼来了”与“狼真来了”之间的巨大反差及惊骇。在“喊狼来了”阶段，世界虽对普京的褒贬不一，但整体还属于可以打交道的性质。

但世界显然忽视了普京身上的俄罗斯民族和帝国主义心态。一般的非民主国家，统治者的终极底线往往是权力。譬如朝鲜的金正恩，有时也威胁这个，恐吓那个，但这一切所作所为都是为了巩固确保既得权力。也就是说，如果对外冒险讹诈吓不倒对方，反而可能威胁到自身的权力安危，金正恩大概率宁可选择不轻举妄动。

但普京却是一个特殊例外。因为传统俄罗斯帝王的功业内涵，除了至高无上的权力，还要不断开疆拓土，或者说俄罗斯最高权力的代名词，与其说是某种虚无缥缈的意识形态，还不如说是实实在在的土地海洋利益。俄罗斯的国土已经是横跨欧亚，广阔无垠了，但沙俄式帝国思维依然欲壑难填。因为这种变态地缘安全与扩张动机，普京甚至不惜发动侵略战争。这是为当今世界许多国家和人们所始料未及的。

在2月24日俄乌战争正式开打之前，尽管美国情报机构屡次“喊狼来了”，发出俄罗斯即将入侵乌克兰的预警，但全世界甚至包括美国政府都不愿意对此当真，都希望普京也就是搞搞终极施压，悬崖讹诈之类的伎俩而已。这从美国和西方政府一直试图外交斡旋和努力就可见一斑。不料这一次，“狼真的来了”。

一旦“狼真的来了”，事情的性质就发生根本转变。这也应了中国人耳熟能详的一句歌词“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。”

根本转变之一，是国际主流社会空前团结一致，决心全力支援乌克兰挫败普京的野心和图谋。乌克兰得道多助，坚持战斗；而俄罗斯空前孤立，普京个人的政治生命已告实际终结。

根本转变之二，是国际社会开始认真审视和关注现代文明和民主社会可能面对的外来威胁和挑战。普京2008年在格鲁吉亚动粗，国际社会忍让了。接着普京又在2014年强夺克里米亚半岛，国际社会有谴责和制裁，但力度强度明显不足，终于导致目前的乌克兰危局，教训深刻。

根本转变之三，是国际社会开始反思并检讨，“后苏联时代”的俄国社会向现代文明转型事倍功半，虎头蛇尾。长此以往，终于为民粹主义和极权政治乘虚而入，再次绑架了俄罗斯的前途和命运。此类悲剧不应再重演。

根本转变之四，是普京此次对国际社会发出赤裸裸的核威胁，令解决现代核危机提上更紧要的日程。俄方的诡辩是：“你美国当年在日本可以扔原子弹，我现在为什么不能？你说日本当年是法西斯，今天乌克兰也是法西斯”。贼喊捉贼，蔚为奇观。

根本转变之五，也须特别关注普京作为极权领导人，他的健康思维状况，信息情报来源，判断力和决策过程是否理性正常？他的权力圈内是否还有客观冷静的形势评估判断？他的漫长权力周期与战争升级失控是怎样的互动关系？

作者是在美国的

国际文化战略研究和咨询专家