韩和元：尊此蒋不如尊彼蒋

韩和元

蒋经国去世多年后，突然成为台湾媒体焦点。台湾总统蔡英文在出席“经国七海文化园区”和“蒋经国总统图书馆”开幕，并在致辞中一反民进党逢两蒋必痛骂的常态，开始尊崇起蒋经国来。随后将蒋经国视为神主牌的蓝营，快速加入“尊蒋”话题中，以期争夺话语权。但个人认为，就台湾而言，与其尊崇蒋经国，倒不如尊崇蒋硕杰。

诚如《剑桥中华民国史》所论，由于一系列不得人心的政策措施，1949年国民党政权于大陆的统治以彻底崩溃告终，残余势力不得不退居台湾。台湾土地面积狭小，自然资源匮乏，人口密度又极高。更重要的是，作为当年日本的殖民地，于二战后期其主要产业被盟军摧毁殆尽。

以电力为例，战前供应可达32万千瓦，而战后仅能供应3万千瓦。再加上由大陆涌来的200万军人和难民，台湾的发展条件可谓极端恶劣。为维持其60万的军力，及重建迫切需要恢复的经济基础设施，当时的国民政府面临着巨大的财政压力。在预算无法平衡下，国民党政权沿用了在大陆时期的老办法——滥印钞票。结果是，随着时间推移，台湾的通胀日益恶化，当时的年通胀率高达100%以上，经济一片萧条，退居台湾的国民党政权再度陷入了困境之中。

为免重蹈大陆时金圆券失控的覆辙，使统治彻底崩溃，国民党当局意识到是时候改革了。正是在这样的背景下，一位学者开始进入了国民党当局的视线。他就是著名经济学家、哈耶克的亲传弟子蒋硕杰。

受命于危难之时的蒋先生通过研究认识到，冀图用通胀的办法来促进经济的发展，无疑于抱薪救火。正如之前国民党的政策所一再证明的，这一政策不仅不会促进经济增长，反而会导致经济乃至整个社会的大崩溃。

为此，蒋硕杰认为，于台湾而言只有克服通胀，经济才可能有出路。他提出了一系列的政策建议和意见，核心就是“解除管制，实施经济自由化”。这些建议和意见最后都集中反映在1959年出台的“19点财经改革措施”里，措施的具体内容包括：解除不必要的经济管制，使经济体制自由化；进行外汇贸易的多项改革，拓展贸易新局面；进行财经制度的变革，以此铲除经济发展的障碍。

于是著名的“第一次经济自由化”运动在台湾轰轰烈烈地展开了。正是这一场运动，成为台湾经济起飞的关键因素，更奠定了台湾现代经济制度的基础。随着经济自由化的不断深入，台湾经济得到长足发展。1970年至1980年代与香港、新加坡及韩国并列为亚洲四小龙。从这点而言，作为台湾经济起飞的主要设计人的蒋硕杰功不可没。

如没有台湾经济研究院首任院长蒋硕杰的经济自由化倡议，台湾仍可能深陷于计划经济的深渊，最后只可能是经济的全面崩溃；没有经济的持续增长，就不可能扩大中产阶层，没有中产阶层就不可能有台湾之后的民主化。因此，无论基于经济增长还是民主化而言，蒋硕杰的功绩远甚于蒋经国。

更为重要的是，台湾绝然不是个案，这样的例证还有朴正熙、全斗焕统治的韩国，皮诺切特统治的智利，佛朗哥统治的西班牙……这些非民主的威权国家或地区，同时都在威权政府的庇护与支持下，在国内确立了以自由市场经济为核心的经济秩序。在这样的国家和地区里，私有企业是经济结构的主要形式，私人产权也得到法律的足够保护。在这样的国家和地区里，除了政治事务以外，在诸如社会、经济事务领域中，民众拥有相当程度的自由，而这正是推动经济高速增长的根本原因所在。

随着经济的增长，中产阶层也迅速扩大，中产阶层意识也开始增强，这为上述地区后来的民主化转型奠定了经济基础。包括李普塞特（Seymour Martin Lipset）、亨廷顿（Samuel Phillips Huntington）、巴罗（Robert Joseph Barro）在内的学者更是基于大量的数据，支持了这一观点。譬如，亨廷顿就认为，跟人均国民收入（GNI）的高低相对应的就是民主程度的高低。他说：“自19世纪起在民主与财富之间出现了一种正相关，这种正相关仍然一直很强”。他甚至公开指出，“在穷国，民主化是不可能实现的。”

台湾的历程也有力地支撑了这一观点。得益于经济自由化，1970年代的台湾经济高速增长。1978年人均国民所得1400美元，城市人口占到41.9%。中产阶层占全民总数51%。（见：赵诚《美丽岛事件始末》）等中产阶级发展到了一定规模，且有政治诉求时，民主化浪潮就会慢慢到来。1977年11月19日，台湾举行台湾省议员、台北市议员、县市长、县市议员、乡镇长五项地方公职选举，民众参选热情很高，国民党外的民间力量取得了30%的席位。其后，便是美丽岛事件……综此可见，蒋硕杰的功绩远甚于蒋经国。

作者是广东省生产力学会副会长

广州大学南方治理研究院特聘研究员

蒋硕杰认为，于台湾而言只有克服通胀，经济才可能有出路。他提出了一系列的政策建议和意见，核心就是“解除管制，实施经济自由化”。这些建议和意见最后都集中反映在1959年出台的“19点财经改革措施”里，措施的具体内容包括：解除不必要的经济管制，使经济体制自由化；进行外汇贸易的多项改革，拓展贸易新局面；进行财经制度的变革，以此铲除经济发展的障碍。