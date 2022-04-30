朱明：卡拉奇孔院遇袭背后的俾路支斯坦问题

朱明

4月26日下午，巴基斯坦卡拉奇再次传来噩耗，卡拉奇孔子学院工作人员乘坐的汽车，遭遇自杀性炸弹袭击，造成无辜者四死三伤。根据公开的报道，四川师范大学外派的孔子学院黄桂平院长等三名中国教师不幸罹难。事发后不久，巴基斯坦著名恐怖组织——俾路支解放军马吉德旅宣布此次袭击事件是它们所为。

这不是第一次了，2018年11月，中国驻卡拉奇总领事馆就遭遇过俾路支斯坦解放军这一恐怖组织的袭击。两次恐怖袭击让人们重新注视巴基斯坦和伊朗之间的俾路支斯坦问题。作为川师大客座教授的笔者，当时曾经在伊朗对伊朗俾路支人进行了调研，并发文对此提醒加以关注。

巴基斯坦和伊朗之间最大的问题就在于彼此境内的“俾路支”反政府武装。巴基斯坦的西部和伊朗的东部，由于早年英国殖民者的介入和分而治之政策，将包括阿富汗在内的俾路支人“一分为三”，同源同种的俾路支人被人为划分在伊朗—巴基斯坦—阿富汗境内，散居在三国的国境线间。独立意愿高涨的民族主义与不断发展的政治诉求，往往让各国境内的俾路支人，成为他国眼里用来讨价还价的筹码和工具。

由于特殊的地理位置及战略价值，各方势力都在该地区角逐，俾路支省已成为中亚地缘政治操纵争夺的焦点。加拿大学者麦可认为：“分离主义运动正在被外国势力所劫持。印度情报部门据称为俾路支分离主义提供秘密军事支持。相关的还有美国中情局和以色列摩萨德，均支持俾路支叛乱分子在伊朗和巴基斯坦南部的行动。”

巴前总统穆沙拉夫曾经表示，俾路支的大多数恐怖暴力事件是由外国情报机构挑起的。巴基斯坦和伊朗尽管作为邻居，理应十分亲近，但一来由于各自的地缘政治重心不同，导致这两个邻国确实陌生；二来邻居之间的“俾路支”问题始终无法解决，双方的地区互信的构建也就十分困难。伊朗与巴基斯坦这对老邻居，始终无法合力解决手头的“俾路支”分裂主义老问题。

今天，中巴经济走廊大部分路径穿越巴基斯坦俾路支省，致力建设的瓜达尔港也位于这里，中国将不可避免地接受形形色色俾路支分离主义和恐怖分子的挑战。对他们而言，这是对巴基斯坦中央政府的有效施压。

持强硬路线的政党和武装团体多年来一直致力于“独立”运动，中国对俾路支省的开发，对俾路支人的所谓“主权”意识是一种强烈刺激，同时有可能巩固巴基斯坦联邦政府在该地区的统治，这是他们不能接受的。而部分温和派亦十分看重自主权，反对被中央控制，对“外国人”主导俾路支发展方向尤其反感。

俾路支省目前是中国海外利益受恐怖主义影响最严重的区域，而俾路支分离主义组织是这一地区中国海外利益的主要威胁。与“东突”组织及与“东突”组织相联系的宗教极端组织敌视中国不同，俾解袭击中国，目标是间接路线战略的产物，即通过袭击中国目标来要挟巴基斯坦中央政府作出让步。

中国对海外能源、原材料进口的安全关切，都要求中国有更多元的安全通道。其中，通过中巴经济走廊—瓜达尔港连结到西亚、中东这条通道，其重要性无可置疑。但这条通道上有很多不确定性，最主要的就是俾路支省分离主义势力和域外大国的干涉。

中国如要顺利推进一带一路倡议的建设、实现大国复兴崛起的目标，必须要更主动介入到该地区的建设和发展，发挥积极作用以缓和并稳定当地局势。

作者是成都世通研究院副院长