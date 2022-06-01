张竞：正面看待 印太海域感知伙伴关系

美国、澳大利亚、印度及日本于东京召开四方安全对话（QUAD）峰会后发表共同声明，顺势推出由美国主导的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，简称IPEF）。但IPEF迅速成为媒体焦点，却让四方安全对话所倡议之“印太海域态势感知伙伴关系”（Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness，简称IPMDA）未能受到应有关注，战略意涵显然被低估。

依据四方安全对话共同声明以及相关会议资料，IMPDA在去年9月24日所召开的QUAD峰会尚未浮现，但在本次峰会最新倡议，并旗帜鲜明地指向太平洋各岛国、东南亚以及印度洋等三大关键区域。这可能让QUAD藉此获得地缘战略与区域政治关系之重要影响力。

当IMPDA透过QUAD峰会正式浮上台面后，在当前北京与华盛顿关系充满疑虑，整个地缘战略态势向对抗氛围恶化的前提下，中国大陆有许多政治评论者，完全不明就里，对IMPDA提出负面评议，甚至指控此项倡议在本质上就是要对中国大陆海洋活动进行更严密的监控。

平心而论，假若观察QUAD峰会后与会各方公开声明，必须从下列几个面向切入，才能冷静理解其本质，并正面看待IMPDA，对维护印太地区稳定和平，方能产生建设性效应。

首先必须指出，基本上IMPDA是透过多边参与之作业架构，以便藉由目前预计需超过五年之作业构想，整合目前各方既有的海洋活动监侦作业体系，针对违反海事法规，刻意隐匿动态与航迹之“暗船”（dark shipping），以及舰船海上不明会合停靠等战术层级海洋活动，再加上掌握气候变化与提供人道救援作业，以便支持渔业营运。因此就宗旨来说，对在印太海域活动的各国，确实具有正面意义。

其次，参与对象并不仅限于四个QUAD成员国，就目前所列出将共享资讯的现存区域性资讯汇集中心来看，就包括位于印度的“印度洋资讯汇集中心”、位于新加坡的“新加坡海军信息汇集中心”、位于所罗门的“太平洋岛国论坛渔业局”，以及位于瓦努阿图（Vanuatu）的“太平洋资讯汇集中心”；诚然，QUAD峰会强调后两者受到澳洲支持，但IMPDA的构成超越QUAD成员国，确实无庸置疑。

再者，QUAD峰会声明特别强调，成员国会立即就IMPDA咨询印太区域内各方意见，以便争取各国参与其事，并强调整个IMPDA作业资讯是依据自动船位辨识回报系统，配合其他无线电频率所涵盖舰船定位传报科技。由于资讯来源属于商业性质，因此将定位为非机密性资讯，并可尽量分享给任何希望透过参与合作，从中受惠的伙伴国。

由于许多非法海洋活动带给沿海国带来极大伤害，因此在印太区域内的沿海国都很乐意相互合作通报；特别是针对“非法、未报告以及未受规范渔业”活动，更是参与的海洋渔业国家共同致力防范与取缔的重点项目。此外，透过相互交换资讯，共同打击包括海盗、走私、贩毒以及抛弃废弃物等海洋犯罪行为，也是沿海国家共识。当然分享海洋气象资讯与通报海事遇难状况，以便共同执行搜索救难，更是所有海洋国家乐于实践之道德义务。

海洋作为人类交通联系通路，确实可能成为相互征战场域，帝国主义更曾透过海洋进行海外殖民压榨资源。但若要将海洋转换成共享利益平台，获致正面效益维护稳定和平，完全在是否能转换观念，正面看待与善意解读情势发展。

因此就北京与亚细安成员国来说，必须审慎观察IPMDA，不必骤然乱下断语，摆出怀疑与排拒对抗的姿态。其实目前中国大陆海事局已经与新加坡海军信息汇集中心有正面互动，并且会转发许多对航行马六甲海峡船舶相当有用之通告；而亚细安各国间对海上状况相互通报更是家常便饭，因此正面看待IPMDA应当不是难事。

北京在外交上不断向华盛顿喊话，表达不希望走入相互对抗的死胡同。如何能妥善藉由IPMDA，积极参与表达政治姿态，从中获得掌握海洋活动所需资讯，认真做个看起来不赔本的生意，与QUAD产生互利双赢结果，考验北京外交智囊与战略谋士的智慧。

（作者是中华战略学会研究员）