郑伟彬：台湾能主动拒绝佩洛西到访吗？

郑伟彬

据英国媒体报道，美国众议院议长佩洛西计划在8月到访台湾。如果成行，这将是25年来美国最高级别政要的到访，对于台湾意义十分巨大，但自然也必将引发北京方面强烈的回应。在当前中美台三方的框架下，为了避免台海局势陷入危机之中，台北方面能够主动拒绝佩洛西的访问吗？

的确，对于台湾总统蔡英文及执政党民进党而言，佩洛西的到访无疑将提升其政治资本。现在，欧美国家议员到访台湾已经不足为奇，如果美国众议院议长佩洛西能够成行，将使美国与台湾之间的非官方关系提升到一个更高的高度。这对于年底举行的台湾地方选举，将对民进党具有重要的提升和助力作用。

因此，要让蔡英文及民进党放弃这样的机遇，主动拒绝佩洛西的到访，显然有些不太现实。尤其是，考虑到佩洛西长期以来坚持台湾的立场，这似乎是不太合常理的事情。但基于台海潜在的危险，这样的做法可能却是在当前局势下，更为合适的方式。

无论是北京或是华盛顿，在当前特殊的节点之下，都不可能表现得太软弱。

对北京而言，秋天将举行的中共二十大对中国领导人的意义重大；同时，由于美国此举显然是在推进切香肠策略，不断挑战北京在台海划下的红线，甚至掏空美国的“一中政策”。所以，诚如有中国媒体人所表达的，如果佩洛西此举成行，中国采取强硬军事手段回应，并非不可能。

也诚如美国总统拜登在媒体访问时所传递出的消息一样，美国军方认为佩洛西此时到访台湾，并不是合适的时机。显然，美国军方部门已经接收到中国军方的强烈抗议。

但拜登显然也不可能阻止佩洛西的访问，至少明面上是如此。基于权力分立原则，拜登政府不可能直接干预立法机构人员的出访。更何况，拜登政府也不太可能在此时表现得过于软弱，这样对低支持率的拜登及选举前景惨淡的民主党而言，都将是雪上加霜。

即使我们能从布林肯此前的“对抗、合作、竞争”三分法，修改为“投资、结盟和竞争”的三分法，以及中美高级官员频繁对话的种种行为中，明显感受到拜登政府意识到与中国过度强调的竞争，实际上不仅不利于双方，也更不利于全球治理和秩序的运转。

总之，不管如何，拜登政府此时此刻，无法表现出任何软弱的迹象。要求拜登阻止佩洛西的行程，显然不太可能，也不太现实。

因此，在中美台三方中，唯一具备相对灵活度的，只剩下台湾当局。在中美台三方框架下，佩洛西对台湾的价值，更多在于象征性意义。佩洛西无论到访与否，并不可能实质性改变台湾身处的困境以及改善其地位。尤其是，与4月份时计划在美国《台湾关系法》立法43周年访台的行程相比，此次佩洛西的访问价值，已经相对降低。

台湾当局如何应对佩洛西可能的到访，不仅要考虑收益，更要考虑代价。对于北京潜在的反应，台北方面不可能不作出最大的负面评估。佩洛西如果最终到达台湾，能否立马提升台湾的军事防御能力，能否立马获得美方强势的保护承诺，甚至实际行动？答案恐怕都是否定的。

但台湾却可能将因此承受大陆方面更进一步的军事化常态压力。现在大陆军机绕行、进入台湾防空识别区已经是常态，接下来更为严重的军事压力会是怎样？台湾方面对此应该有所准备。

更何况，如果佩洛西在美国中期选举之后，不再担任议长之职，政治影响力将进一步下降。因此有媒体分析认为，佩洛西此举有为后续个人事业铺路的可能，正如美国前国务卿蓬佩奥一样。

作为中美台三方中的弱势一方，要掌握三方博弈的主动权，并不容易，唯有借助千载难逢的机遇，才可能表现出自己的主动权。此次或许就是这样的机遇。

更何况，如果台湾副总统赖清德所言不虚，即台湾方面始终对大陆保持善意，那么就应该在台海之间即将可能陷入严重的危机，甚至引发战争可能之时，表现出台湾方面所秉持的善意，降低两岸之间的风险。在北京和华盛顿都不可能降低自己强硬姿态的情况下，台湾方面主动要求佩洛西改变或推迟行程，无疑是相对较具有操作性和灵活性的做法。

台北当局会这样做吗？

作者是浙江外国语学院

美国研究中心特聘研究员

在北京和华盛顿都不可能降低自己强硬姿态的情况下，台湾方面主动要求佩洛西改变或推迟行程，无疑是相对较具有操作性和灵活性的做法。