陈一新：拜习第三次 视讯峰会谈什么？

陈一新

美国总统拜登不久前表示，将与中国国家主席习近平举行第三次视讯峰会。前面两次峰会的结果并不理想，这次峰会两人会谈些什么？

拜习第一次视讯峰会是在2021年11月16日举行，双方同意美中竞争要设立护栏，以免竞争变成冲突，拜登并表示美国不支持台独。由于拜登去年1月20日上任以来一直“反中挺台”，许多人不认为他会说出“美国不支持台独”的话；因此，他当天在白宫记者会又说了一次“美国不支持台独”，才平息争议。

拜习第二次视讯峰会是在今年3月18日举行。根据新华社报道，拜登同意“四不一无意”，即美国同意“不打新冷战”“不寻求改变中国体制”“不加强联盟反对中国”“不支持台独”，以及“无意与中国冲突”。

由于白宫公布的新闻稿仅提到“中方同意不公开支持俄罗斯”的承诺；因此，台湾国安局长陈明通认为“四不一无意”是中国大陆的“认知作战”。不过，“四不一无意”的“不打新冷战”“不支持台独”和“无意与中国冲突”都已成为美中两国官员谈判时的惯用词汇。可见“四不一无意”并非空穴来风，只是美中两国在峰会之后往往各自发布新闻稿，既不承认对方所说，但也不予以否认，维持各自表述的空间。

在拜习第二次峰会后，中方官员在与美方官员交涉时，常搬出拜登“四不一无意”的承诺，要求美方落实。问题是，中方并未履行“不公开支持俄罗斯”的承诺，美国当然也就没有理由非落实“四不一无意”不可。

美国国务卿布林肯很委婉地表示，希望中方不要站在历史错误的一边，暗示中国并未真正做到“不公开支持俄罗斯”的承诺。但是，在德国总理朔尔兹公开指责北京破坏西方对俄罗斯的制裁之后，布林肯指责中国违反承诺的语气也变得更严厉，但仍替北京保留颜面，以免破坏拜习第三次峰会的气氛。

既然美中两国对拜习第二次峰会的协议都不满意，拜登与习近平可能会在第三次峰会中，针对台湾问题继续琢磨出一些能让双方可以接受又能具体执行的协议，包括美国“不支持台独”“不打新冷战”“无意与中国冲突”等。

拜登与习近平也可能讨论如何在美中之间建立更有效的护栏，以免高度竞争转变成可能失控的冲突。美中两国已在南中国海建立避免双方战机与军舰擦撞的机制。在第三次拜习峰会期间，最应密切观察的是双方能否在台海与东海建立类似机制。

国际关系是一种交换的关系。在美国针对台湾议题做出承诺之后，中国可能很难在“不公开支持俄罗斯”方面做出新的承诺。当然，习近平也可以向拜登做出承诺，如果时机或情势许可，中国可能愿意连同其他国家一起，对俄罗斯与乌克兰战事进行调停或斡旋。同样地，拜登也可能无法向习近平保证他能劝阻美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾。这主要因为美国是三权分立体制，行政部门与立法部门互不隶属，没有任何一方能向另一方做出强制要求。

第三次峰会，拜登与习近平也会针对双方向对方课征的关税达成新的协议，以免两败俱伤。

可以确定的是，尽管美中两国高度竞争，但双方都不会撕破脸，因为在高度竞争的同时，双方也都须要找到合作的领域，继续交换关系。

作者是淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授