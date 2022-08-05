林原：香港距离一国一制还远

时事透视

据媒体报道，近期有香港非建制派人士说：香港回归25年只剩下一国一制，没有两制。这种说法是可商榷的。香港目前仍实行一国两制，但现在的一国两制与25年前已有较大差别。可以认为，尽管香港在向一国一制演变，但距离一国一制的真正实现还远。

目前，香港政治确实出现了倒退，新闻出版自由、学术自由、司法独立等方面都受到负面干扰。但香港的制度，总体来说，与中国内地的制度差别仍非常大。因此，目前一国两制依然存在，尽管在逐渐变味，乃至出现局部退化。

在此有必要探讨的核心问题是：一国两制与一国一制的关键区别究竟是什么？不少人认为，关键区别在于一国之内究竟是仅存在一种（社会主义）制度，还是社会主义制度与资本主义制度并存。

寻求此问题更接近本质的答案，有必要回顾邓小平提出的四项基本原则，后来它被写入宪法。宪法中的具体表述是：“坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。”坚持四项基本原则的核心，是坚持中国共产党的领导（而非坚持社会主义道路）。其实，此核心也可视为一国两制与一国一制的关键区别。

关于中国共产党的领导，具体说来是“一元化领导”，表现为党权至上、党政合一、党全面控制社会，而党权又集中于党中央。除中共外的其他政党，只能参政、议政，更确切些说只能沦为附庸党，而不能成为在野党、反对党，更无法争取轮流执政。

目前香港是否实现了中国共产党的领导？严格意义上说还没有。香港非建制派有“西环治港”（“西环”指香港中联办）的说法，但“西环治港”与真正的中国共产党的领导还是有较大差别。什么情况下可判断香港真正确立了中国共产党的领导？首先是中共香港特别行政区区委公开挂牌，而且区委书记的权力凌驾于香港行政长官之上。这才是迈向一国一制的关键步骤之一。目前来看，在2047年前，香港难出现大权独揽的特别行政区中共区委书记。

在中国的新疆、西藏、内蒙古等地，自治区政府主席都兼任自治区党委副书记（以及政府党组书记）。如果香港真正实现一国一制，特别行政区行政长官也应兼任特别行政区党委副书记（以及政府党组书记）。在这种情况下，只有中共党员——更确切些说是入党多年的中共官僚——才能出任行政长官。1997年以来就任香港特首者，有商人、公务员、专业人士等，他们都不是（至少不公开是）中共党员。目前尚看不出，在2047年前，香港会出现兼任特别行政区党委副书记的特首。

在一国一制的中国共产党领导下，香港的建制派政党也须“参政党化”，成为中共直接领导下的政党，失去独立性。它们没有不接受直接领导的自由，也没有拒绝参政的权利。它们甚至会像中国内地八个民主党派那样，发展党员都会受到严格限制。至于泛民主派政党，或者“参政党化”，或者被取缔。目前来看，香港政党制度的内地化并非在近年内能实现——即便是建制派政党，也未必会无条件支持“移植”内地的政党制度。

一国一制的确立，还须在香港实现立法会的人民代表大会化（包括人大常委会要成立党组），司法独立在党领导下的形式化，以及香港新闻媒体的“党喉舌化”等等。这些方面的实现，都须较长的过程。

香港距离真正的一国一制还远，目前中共仍难在香港实现像在内地各省市自治区那样的领导。至于非建制派，如果担忧香港以后实行一国一制，除了应关注特首、建制派、纪律部队等的动向外，还应关注中共组织在香港的发展——这种发展未必都是公开的。中共组织在香港的发展程度，是衡量一国两制在香港退化程度，以及一国一制在香港发展程度的关键指标。

作者是历史学博士

当代中国问题研究者