鲍盛刚：全球化的上半场与下半场

鲍盛刚

现在，我们都在谈论全球经济中心从大西洋向太平洋地区的转移，但是很少谈论这一转移对世界的影响。事实上，中心不同，世界体系也将发生变化。对此，美国已故历史学家沃勒斯坦（Immanuel Wallerstein）认为，过去500年西方在世界的主导地位，原因不在于这些国家的内部，而在于它们一直处于世界体系的核心位置。同样，欠发达国家与落后国家之所以不发展，原因也不是在于内部机制，而是它们一直处于世界体系的半边缘与边缘地区。全球经济中心从大西洋向太平洋的转移，是否意味全球化上半场的结束，下半场的开始呢？

从历史上看，人类文明史就是一部全球化的历史，所以全球化从来就没有终结过，但是全球化的中心始终在变化中。历史学家弗兰克（Andre Gunder Frank）在《世界体系：500年还是5000年？》一书中写道：世界体系实际上已经存在5000年，而不是开始于500年前资本主义在西方的兴起。

相反，西方的兴起是全球化中心从东方向西方转移的结果。在这之后，全球化的中心在西方又经历了不断的转移。先是荷兰的崛起，影响了全球经济运行的排序以及世界秩序的权力结构。然后，全球化的中心转移到英国，19世纪是欧洲的世纪，更是大英帝国的世纪。但是，在1870年以后，英国开始走向由盛而衰，其原因在于资本的流出与对外投资的加速发展。

1870年至1913年间，英国的对外投资增长了近250%，1913年达到40亿英镑，相当于近一半的英国储蓄。在第一次世界大战开始时，除了土地之外，英国资产的超过一半在海外，其中主要在美国。所以，美国被认为是吸着大英帝国的乳汁长大的。

如果说19世纪是英国的世纪，20世纪称之为美国的世纪，一点也不为过。第二次世界大战后的20年是美国的黄金时代。但是好景不长，从上世纪70年代中期开始，美国就开始了由盛而衰的转向，原因就在于全球化。之所以如此说，是因为全球化有两大效应。

一是聚合效应，即财富、产业和经济活动倾向于集中到中心区，由此形成中心—边缘的世界经济与政治格局与秩序，可以说这是美国之所以得以快速兴起的原因。

二是离散效应，即随着中心区的发展趋于饱和，成本上升，利润下降，财富与经济活动倾向于从中心地区向边缘地区扩散，并且在体系的新节点上重新分配。这可以说是美国之所以衰退与新兴大国之所以崛起的原因。

之后，亚洲的崛起又得益于全球化中心从大西洋向太平洋的转移。最初是日本、亚洲四小龙，然后是中国。过去30年，中国的经济奇迹不仅让世人见证了中国不仅是下一个超级日本，而且是一条巨龙。显而易见，中国崛起及世界影响力的基础，也在于经济全球化。一是因为改革开放政策，融入世界经济秩序，中国抓住了全球化的机遇，由此在不经意间顺势而起。二是中国不仅抓住了经济全球化的机遇，而且顺势而为，正在成为新一轮经济全球化的推动者。

在中国之后，全球化的下一站又将是谁呢？越南会是下一个中国吗？或者说越南会是新一代的世界工厂吗？这是目前人们在谈论的一个时髦话题。

显然从体量上来看，越南不足以成为下一个中国，或者成为下一个缩小版的中国，也不足以成为新一代的世界工厂。但是，越南成为亚洲新“四小龙”之首则绰绰有余。与当今世界经济持续低迷与悲观相对照，越南与亚细安国家的经济起飞，显然是一道亮眼的风景线。再加上缅甸、柬埔寨、老挝的廉价劳动力，泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾的成本优势，以及新加坡和马来西亚的成熟制造商，交织成一张庞大完整的制造业大网，正在推动亚细安成为亚洲仅次于中国和印度的第三个增长极。

英国地缘政治学者麦金德（Halford John Mackinder）在1904年写到，经过400年的不断发现，哥伦布时代已经结束，因为世界已经没有新大陆了，如今变成了一个封闭的系统。他预言，在哥伦布时代之后，国家之间领土扩张和争斗，将被为提高效率而进行的斗争所取代。

与此相对，可以说全球化时代远未结束，或者说结束的只是上半场，下半场只开场了三分之一时间。过去那些处于西方外围的国家与地区，比如亚洲、非洲和拉美国家，正在成为世界新的经济中心，改变着全球经济赛事的结局，以西方为中心的世界，正在转变成一个多中心的世界。如果说全球化的每一站停靠时间大约是30年到50年，考虑到全球化这一过程在印度、土耳其等南亚、中亚、西亚，还有拉美、非洲等国家尚未开始，因此说什么全球化的终结，显然是一种错误。

作者任职于加拿大海外集团