杉浦康之：乌克兰危机给解放军带来的影响

2022年2月爆发的乌克兰危机，给各国军队带来各种各样的影响，中国人民解放军也不例外。解放军会受到何种影响，到目前还没看到官方正式反应。但是，从一系列战争的演变来判断，这种影响大致具有两种含义：对攻打台湾的负面意义和正面意义。

负面含义主要包括：一、通过网络攻击、远程精确打击敌方防空系统，导致对方瓦解和瘫痪的难度大；二、在敌方防空系统残存的情况下，特种部队、空降部队斩首作战难度大；三、城市战斗长期化；四、确保补给路线的稳定性；五、反舰巡航导弹对大型舰艇的破坏等。这些因素关系到战争的长期化。解放军如果想在短时间内成功占领台湾，上述都可能是负面因素。

正面意义主要包括：一、一体化联合作战、体系作战、非对称作战等解放军作战思路的正确性，得到了证明；二、解放军在智能化战争的名义下强化的无人机作战，有效性得到证明；三、解放军多年来强化的东风21D和东风26等反舰弹道导弹的有效性，得到证明。这些要素证明了现有军事力量整顿方针的正确性，可以相信中国人民解放军对自身军事准则的自信增强了。

须要重新审视的军事准则，则主要有：一、在作为恐吓、威胁手段的核武器被认为有效的情况下，解放军是否能坚持“最小限度”“不先使用”等现有核战略的立场；二、西方阵营在认知战、舆论战领域展现韧性的情况下，解放军如何在这一领域确保优势；三、被认为台湾有事之际有必要封锁台湾周边海域，解放军如何实施。这些课题虽然在过去曾讨论，但可以说有必要重新确认。

作为今后的关注点，可以指出的是：第一，在中俄联合演习中，两国的定位是否会发生变化。中国人民解放军在构筑深受美军影响的军事准则的同时，通过中俄联合演习，试图获得俄罗斯方面的技术知识和经验。目前，中国人民解放军、其军事准则正处于从信息化战争向智能化战争过渡的阶段，这次俄罗斯的军事作战，可以说只是位于机械化战争和信息化战争之间，对解放军而言，很难说是理想的作战内容。目睹这次俄罗斯在乌克兰的苦战，解放军会认为“连俄罗斯都在苦战”，还是认为“俄罗斯的联合作战能力和信息化战争、智能化战争的水平很低”呢？根据上述不同的评价，今后中俄的军事交流方式有可能发生变化。

第二，解放军将加快构建重视智能化战争的军事准则。从这意义上说，有必要关注2022年秋季中国共产党第20届全国代表大会可能出现什么样的新军事战略构想和概念。

第三，对台湾有事概率的影响。解放军根据乌克兰危机的趋势，会判断当前攻打台湾将很困难。

但这并不意味着中国大陆会放弃攻打台湾的作战计划。中国共产党领导层认为，通过此次危机，美国在国际社会的地位相对下降，因此，有可能作出通过军事压力，可以在一定程度颠覆现有国际秩序的结论。在这种情况下，解放军或将通过进一步加强包括核战斗力在内的军事力量，迫使美军放弃介入台海危机的同时，通过展示压倒性力量，迫使台湾进行“和平统一”谈判。北京认为，在台湾问题上，更必须毫不犹豫地展现行使武力的姿态，以达到不战而屈人之兵的效果。就这意义上来说，从中长期来看，台湾有事的概率只会越来越高。

（作者是日本防卫省防卫研究所主任研究官）