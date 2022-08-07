何惜薇：当休会动议遇上部长声明

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刚过去的星期二（8月2日），国防部长黄永宏医生在国会发表部长声明，说明新公民和永久居民每年入伍的情况。国会当天其实没有议员针对相关课题提问，黄永宏此举难免让人感到意外。

原来，虽然国防部早前已针对非选区议员梁文辉的询问提供了数据，梁文辉还是在个人面簿上指出，外国人没履行国民服役义务就获得公民权，而土生土长的新加坡人就算有合理理由延迟入伍，过后还是须服役和回营训练。他质问这样的做法是否公平。黄永宏认为这番言论不准确并具误导性。

按国会“议事常规”（Standing Order）第23条款，部长可就关乎公众利益的事项，在国会发表部长声明，国会议员随后能提问或要求澄清，但不能就此展开辩论。

或许是不太熟悉这个规定，梁文辉尝试对论点做出阐述，结果一再被国会副议长陈舜娘打断。陈舜娘后来要求梁文辉再透过书面方式提问。

国会复会前，议员须呈交他们要提出的口头询问。若出现多道涉及同一个议题的问题，负责的部长就会把问题综合起来，透过部长声明一并回答。

这两年来，由于局势不太平，数位部长就针对疫情、通货膨胀和各种援助措施，甚至印度尼西亚女佣莉雅妮（Parti Liyani）涉嫌偷窃被判无罪等，频频发表部长声明。

7月份，内政部长兼律政部长尚穆根在国会发表部长声明，介绍新加坡目前的监狱环境，并阐述当局对现有监狱安排背后的考量。他发表声明当天，相关的国会口头询问只有一两题，他大可按照一般的方式回答，但却选择全面回应。

网上常有对监狱安排的批评，加上不久前电视纪录片把一些犯人监禁的情况戏剧化，课题再度引起议论。

这样看来，黄永宏和尚穆根发表部长声明的动机，都不仅仅是回答议员的疑问，而是要导正舆论方向，及早提出官方的论述，不让坊间以讹传讹，以致更多民众被误导。

随着国会出现更多反对党议员，朝野议员提出的各种动议比过去多了。除了休会动议，代议士为人民发声的途径还有不少。

在这轮国会会议中，梁文辉代表五名受选择性整体重建计划（SERS）影响的宏茂桥屋主，向国会提出检讨这项计划的请愿书；居民也要求在检讨报告出炉之前暂停任何相关工作。

“议事常规”第10条款规定，任何议员都能代表任何人或组织，向国会提呈请愿书，但议员本身不能是签署人。除了反对某个法案的请愿书会交由特选委员会处理，其他的一般交给国会公众请愿委员会。委员会在完成检讨工作后，会向国会提呈报告。

过去请愿书的内容还有代表结霜桥旧货环保商联谊会、部分摊贩与公众，要求政府另辟一块地让摊贩集中贩卖旧货，以及代表妇女行动及研究协会（AWARE），要求成立特选委员会和修改《建屋与发展法令》等等。

当更多的请愿书、更多的休会动议遇上更多的部长声明；当声援民众、抒发己见、监督政府遇上担任政治职务者及早立论以正视听，国会会议势必变得冗长，过程必然出现更多交锋。但更关键的始终是，这些努力到底有没有为民众释疑，民众有没有因此更理解各项政策与措施。

（作者是《联合早报》政治新闻主任 hosb@sph.com.sg）