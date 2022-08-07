李志扬：佩洛西的粉红套装

记者手记

在夜色衬托下，一身粉红色套装，脚踩白色高跟鞋，再加上脖子一串白色珍珠项链，美国众议院议长佩洛西8月2日晚在台北松山机场的停机坪上，宛如一位即将登上舞台表演的艺人。

这形容也许有些夸大，但当时在一片黑白灰衣着的人群中，年过八十的佩洛西显得格外出挑，不少隔着电脑、手机屏观看佩洛西下机直播的网民表示赞同。“粉红色非常抢眼，佩奶奶真是时尚”“我一眼就认出她！”

也有网民不敢苟同，认为粉红色是一种带有浪漫和俏皮活泼的颜色，与这个万众瞩目且严肃的场合一点都不搭。孰是孰非，估计很难厘清，相信也没多少个吃瓜群众想探究。

实际上，这并不是佩洛西第一次以粉红色套装公开亮相。比如，在美国国会出席宣誓就职仪式时，或者做客美国知名脱口秀节目史蒂芬·科拜尔深夜秀等。英国《卫报》在两年前曾对此作出报道和分析。

文章引述一名研究和教导时尚市场营销接近30年的学者说，他认为佩洛西之所以选择粉红色，原因不仅仅是她可以在满是男士深色西裝的厅堂中脱颖而出，而是粉红色已成为一种与权力相关的颜色。“对于那些要求改变政治制度和美国民主的数百万人来说，粉红色是新的战斗口号。”

这篇发表于2020年的文章说，粉红色已成为美国社运的代表颜色，更有“政治粉红”（Political Pink）一词。文章也提到近一个世纪以来，粉红色一直与政治联系在一起，并引述一名权威色彩专家说，早在1925年左右，在美国《时代》周刊就出现了“pinko”一词，以形容被认为具有共产主义、社会主义或极端自由主义倾向的人。

除了以上文章，粉红色近几年来也常与“小粉红”联系在一起。小粉红这个带有贬义的词，指的是中国大陆网络民族主义者。

在这样的背景下，外界很难不对佩洛西到访台湾时的这一身粉红色套装产生联想，毕竟除了是美国政坛第三号人物，她的另一身份也是民主党知名对华鹰派。与许多政治人物一样，佩洛西并没有就服装风格的选择作出解释。

不过出生政治世家，纵横政坛超过40年的她肯定知道，服装对政治家来说是一种有效的政治工具，因为服装不似语言般需要特定的传播情境，人们可以直观地感受和体会到所传达的信息。这也是为什么政治人物往往在公开亮相时，都会注重衣着打扮的原因。

这一点，相信佩洛西今年4月底旋风到访乌克兰时有特别注意。当时，她以一身蓝色套装加上蓝色高跟鞋，与乌克兰总统泽连斯基在烽火连天的基辅会面。蓝色是乌克兰的代表颜色之一，也是乌克兰国旗的其中一个颜色。

纵观佩洛西这些年来的服装，可以发现她常以同色系的套装或连身裙出席活动，颜色不外乎白、蓝、黄、粉红、紫、橘等，并大多搭配白色上衣，或者珍珠项链和领针来起到画龙点睛的作用。因此，从另一个角度想，这说不定是她个人的服装搭配逻辑。德国前总理默克尔执政16年期间，几乎没什么变化的服装风格便是例子。

常有人说，一个人的服装打扮多少可以看出一个人的性格，但要真正了解一个人的意图，终究还是离不开“听其言，观其行”，何况还是老练的政治人物。

（作者是《联合早报》中国新闻组记者

leecy@sph.com.sg）