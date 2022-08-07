老总Group Chat

8月1日星期一

减少新钞减少碳排放

完全转向电子红包是一个很大的调适，我觉得可以先改变的，是说服大家接受如新钞。如新钞它看起来是新的，摸起来是新的，甚至如果你拿起来闻，它同样会有一股新的味道。唯一不同的或许就是如新钞的号码未必是连号。但有多少人在拆红包的时候，还去看号码是不是连号呢？

——《联合早报》总编辑吴新迪

如果金融机构能够发挥创意，把人们派红包的方式和红包封的设计，模拟到电子付款世界，让整个用户体验模拟得像派红包和接受纸质的红包一样，相信就会有更多人愿意这么做。

——华文媒体集团营运总编辑罗文燕

8月2日星期二

家人朋友社交赌博不违法

各类赌博活动须要管制，同时为家庭和朋友之间的社交赌博“解锁”，都是务实的做法。我认为社会上最大的挑战是远程赌博，那是一个可以在任何时候都能通过手机进行的非法活动，我们须要通过更频繁的执法和长时间的公众教育来与之抗衡。

——《新明日报》总编辑朱志伟

网上赌博依旧是犯法的，过去几年有更多人因上网赌博被捕。家中有青少年的家长，更要多留意孩子平时浏览哪些网站和社交媒体，避免他们被不时冒出的赌博广告给吸引，因好奇去点击，最后陷入赌博陷阱。

——《联合早报》助理总编辑郭丽娟

8月3日星期三

佩洛西飞抵台北

大家都希望中方会克制，避免激烈的矛盾发生，但是在这种剑拔弩张的情况下，而且中国已经撂下这么多的狠话，解放军完全没有采取任何行动的话，会有好几个后果，包括它所说的，以及到今天还在说的这些话，以后它还这么说的时候，谁还把它当一回事？

——华文媒体集团社长李慧玲

这次事情也出现一个很令人关注的现象，就是中国的网民群起愤慨，很多人好像有一种恨不得就来开打一仗，趁机教训一下台湾的感觉。所以我们现在看这个问题是几方的角力，然后夹在空中，所有人的眼睛都盯着佩洛西的行程。

——《联合早报》副总编辑韩咏红

8月4日星期四

国防数码防卫

与情报军部队

很多人以为当兵的那些技能带不出去，其实也不尽然。我上次听国防部的朋友说，在服役期间所学的一些技能，在外面是用得到的。从关联性看，如果是在数码部队，以后到职场上去，如果又是从事IT业的话，好像比较用得上。

——《联合早报》执行总编辑韩咏梅

从军队和国防的角度，我们更需要就是在自己内部培养数码人才。对于很多家里有男孩的父母，可能会最希望孩子以后当兵时，加入这个数码部队，因为所学到的技能将来工作时可能也用得上。

——《联合早报》助理总编辑洪奕婷

8月5日星期五

看护者负担过重勉强撑

仅仅关心将来养老金存得够不够，有没有被动收入等等，是不全面的。还得设法保持一定的健康，这不只是为了让自己的黄昏岁月有比较好的生活质量，也是为了别给自己的孩子或配偶，太大的看护负担。

——《联合早报》副总编辑王彼得

家里的看护者不能只是孤军作战，家人也要能建立起互相支持的看护系统，否则全由一个人看护，他有一天也会倒下。所以无论看护者是全职或半全职照顾有特别需要的家人，我们的家庭和社会网络，都要给看护者很好的支持，重视他们的需要和贡献。不要让他们觉得自己一人在苦苦撑着。

——《联合早报》副总编辑吴新慧

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