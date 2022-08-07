谢燕燕：多元文化的具体内涵

风向仪

认识自身文化的独特性，不等于排斥其他族群、籍贯的文化，反而会让新加坡的多元文化更具实质内涵、更多样化，也更有深度。

儿时看地方戏，但凡剧中重要人物出场，必先自报姓名家世，祖籍何处。那时不明白这是中国人界定人物身份的方式，总纳闷为何要道出一大堆叫人听不懂的古代地名。

陈笃生第五代后人陈继廉近年组织家族大聚会，凝聚散落在地球各角落的族亲时，发现自己对祖先源自何处竟是一无所知。他后来到厦门寻找祖籍地，抵达后却茫然无头绪，最终在厦门大学图书馆和厦门华侨博物馆协助下，找到陈笃生父亲陈月中250多年前生活过的祖籍地福建海澄镇仓头村后许社，并在2011年率领一组后人回乡寻根。

留在新马或迁移他乡的陈笃生后人早已“本土化”，多数后人不谙中文，对祖籍地毫无概念。但是当他们想了解老祖宗的光荣史，认识自己从何而来，便发现单单认识与陈家有关系的本地古迹、回到陈笃生生活过的马六甲、陈金钟住过的泰国还是不够，得进一步追溯到老祖宗生活过的祖籍地，家族故事才算完整。

新加坡开埠200余年，早期移民的后裔中，有很多已说不清祖籍地在何处，但因为报生纸上有籍贯一栏，他们至少知道自己是福建人、潮州人、广东人、海南人或属于客家族群。真要寻根时，还能顺着籍贯去探寻祖宗究竟来自福建的漳州、南安、安溪，或潮州的潮安、澄海、揭阳。

移民与关卡局今年5月29日推出数码报生纸后，新证件上只有父母的种族，没有籍贯这一栏，引起大家的关注，担心这一代宝宝长大后，身份证件只会注明他们是华人，却不知道是何种籍贯。万一他们需要这方面的证明，例如加入会馆，申请会馆奖助学金，或处理其他需要籍贯证明的事项，该如何是好？如果籍贯无迹可寻，本地目前的两三百间会馆要如何寻找会员，地缘会馆还有什么存在意义？

经查明后才知道有关当局会自动从系统中截取父母的籍贯资料，把新生宝宝父亲的籍贯输入在宝宝的全国个人资料库（MyInfo），因此还可通过电子政府密码（SingPass）查询，个人籍贯信息不会完全从数据库中彻底消失，大家才稍微松了一口气。

籍贯对华人非常重要，因为构建华人身份认同的两大要素，除了以血缘为根基的宗族姓氏，便是以地缘为基础的祖籍地。新加坡开埠初期，南来的先辈便是沿着姓氏和籍贯，组织起各种会馆社团，即可抱团取暖，提高异地求存概率，还可凭借集体力量，相互扶持。这也形成族群的文化特色与精神特质。

不单华人如此，本地的马来同胞如果溯本追源，也能发现其先人除了来自马来半岛，还有来自马来群岛不同地域的爪哇人、博亚人、武吉斯人、米南加保人等，各自的历史文化、语言习俗皆有其特色。本地的印族同胞也一样，大致可分为淡米尔人、马拉雅利人、印地人、锡克人等。

从殖民地时期到建国初期的政府，都明白籍贯在构建身份认同方面所扮演的角色，因此新生儿的报生纸都会列明父亲的籍贯。但随着新加坡华人身份的构建，大家自然而然会淡化籍贯色彩，更多强调作为新加坡华人的共同特质，这也就是为何留在本地的陈笃生后人，在生活用语、节庆习俗，文化信仰等方面，肯定与后许社的陈氏族人有所不同。这是无可避免，也无须回避的衍化进程。

但我们无须为了促进这样的衍化过程，刻意淡化、淡忘或抹煞籍贯与族群文化，因为那原本就是构建自我身份认同的一部分。潮州社群花钱办潮州节，是为了向年轻一辈介绍潮州文化，让他们认识自身文化的独特性，在提高意识的同时传承自身文化。福建人爱说的“做阵行”（结伴而行）、爱唱的“爱拼才会赢”，同样是在传承族群先辈的精神特质。

我们挂在嘴边的多元文化，并不只是简单的由华族、马来族和印族文化组成。认识自身文化的独特性，不等于排斥其他族群、籍贯的文化，反而会让新加坡的多元文化更具实质内涵、更多样化，也更有深度。新加坡多元文化最精彩、最动人之处，是我们把如此繁杂而又丰富多姿的不同文化，拼凑成一幅和谐图景。国家庆祝生日之际，让我们铭记这一点，也庆贺我们的多元文化之精彩。

（作者是《联合早报》资深高级记者 chiayy@sph.com.sg）