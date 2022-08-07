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周末假日最好的家庭活动是什么呢？

除了逛商场，吃美食或从事户外活动，和家人一起上急救课程，其实也是很好的选择。

当意外记者这么多年，CPR（心肺复苏术）这个词经常出现在报道中。每年约有3000名新加坡人在家里，办公室或公共场所心脏骤停。对这个数字我倒背如流。

但这么多年来，虽然一直想去学CPR，却一直没有付诸行动。

7月的最后一个星期天，终于和妻及两个孩子一起报名参与了人民协会主办的CPR+AED急救课程。

教练说，这是一个简化后又极其有效的急救方式，不要求施救者对被救者进行口对口呼吸，只须持续以每分钟100至120下的速度，用力按压被救者胸骨下半部约4至6公分的深度，再搭配使用AED（自动心脏除颤器）。

无论年龄或健康水平，任何人都可能遭遇心脏骤停，而且通常没有预警。心脏骤停后，血液停止流向大脑和其它器官，病人将在15秒内失去意识，在30秒到60秒内呼吸停止。在缺氧几分钟后，脑细胞将受到不可逆转的损伤。

公众如果在专业医护人员抵达前，能即时对患者施行以上急救程序，就能大大提高他的存活率。

过程中，教练特别提醒大家，学了急救术后，将来发现任何人需要援助时，一定要挺身而出，不要陷入旁观者效应（bystander effect）而错失了急救的黄金时刻。

旁观者效应是一个社会心理学术语，指的是在紧急的情况下，现场如果有很多人，人们主动出手帮助的概率就会降低，援助的概率与旁观者的人数呈负相关关系。

简单说，就是旁观者的人数越多时，大家都以为别人会施以援手，最后反而没有人出手帮忙。

除了挺身而出，教练也提醒大家要用坚定的语气给在场的旁观者发出指令，例如指定旁观者甲拨打995电召救护车，要旁观者乙去寻找AED。教练说：“新加坡人都有助人的心，但很多人不知道要如何帮忙，因此给出明确的指令，可以大大提高急救的成功率。”

花了一个上午的时间，提高家庭凝聚力，又学到急救术，还顺便上上社会心理学，而且这一切都是人协付费。

（作者是《联合早报》采访组副主任

lawck@sph.com.sg）