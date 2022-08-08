张诚信：台海局势舆论宣传亟待整顿

前期的过度造势累积了难以承受的期望压力和承诺成本，一旦经受不起现实发展的检验，将遭到严重反噬。由此观之，对台海局势的舆论宣传存在较大问题，具体表现为引导能力严重不足，没有实行有效的预期管理。

美国国会众议长佩洛西不顾中方多次警告和反对，执意访台。当其C-40C专机降至台北松山机场不久，中国外交部、全国人大等部委相继发表声明，强烈谴责美方背信弃义，严重侵犯中国主权和领土完整。与此同时，东部战区已在台湾周边开展联合军事行动，中国人民解放军划定包围全岛的实弹演习区域，商务部、海关总署宣布了对台湾天然砂、柑橘等产品的进出口禁令。

鉴于美国和西方综合实力依然占优的基本格局，以及近期中国国内经济形势的不容乐观，此次中方的相对克制不失为合理选择，可谓是最大程度维护了自身发展利益。然而，中国的许多官方舆论宣传却是一大败笔，它们并未向公众有效传达对台政策及行动的意图，反而凭空制造了许多不切实际的幻想。当这种幻想的泡沫被现实戳破，政府公信力严重受损。

在佩洛西访台前夕，甚至更早之前，每每台海局势有风吹草动，以共青团中央、央视新闻、《人民日报》《环球时报》为代表的一批综合型官方媒体，加上各战区、各军种的军事类官方媒体，经常在微博、B站等社交平台上，大量发布有猛火打击画面的军演片段，辅之以“能打仗，打胜仗”“大好山河，寸土不让”“朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪”“严阵以待，听令而战”“备战！”等一系列热血沸腾的宣传口号，大有一夜之间就可摧枯拉朽一统山河之势，导致许多网友回复“大的要来了？”“今晚别睡了”等期待满满的语句。这些回复中不乏调侃，但也有信以为真或半信半疑的，因为之前已有网友表达了被“耍”的沮丧，可以看出误导已经产生。

有官方媒体评论员甚至发表长篇巨论，详细论述了解放军强硬阻止佩洛西专机访台的方式和过程，例如伴飞至台湾上空、贴身拦截、发射导弹击落等，虽然使用了“有权”“可以”等表述，却显露了信誓旦旦的姿态，并对信源的可靠性显得信心十足，更加吊足了广大网民的胃口。

前期的过度造势累积了难以承受的期望压力和承诺成本，一旦经受不起现实发展的检验，将遭到严重反噬。预想中的“统一战争”没有发生，伴飞、拦截、击落等行为也没有出现，打脸来得太快太猛。巨大的预期落差瞬间引爆当晚的舆论场。众网友倍感失望，怒喷“纸老虎原来是我们自己”“全是嘴炮，让我们怎么相信政府”“红线一退再退”“窝囊透了”……第二天，该评论员也不得不发文灭火，承认过失，表示愿意“当出气筒”。

由此观之，对台海局势的舆论宣传存在较大问题，具体表现为引导能力严重不足，没有实行有效的预期管理。似乎是知道了台湾问题在当代中国网民，尤其是年轻网民中具有极高关注度，上述官方媒体以通稿式的内容展开营销式的渲染和造势，甚至产生了流量至上的倾向，而没有正确引导公众认识台湾问题的复杂性，没履行好作为官方媒体的责任。

因此，有关台海局势的舆论宣传工作亟待整顿和改进。

首先，与其动辄渲染大战将至，不如合理降低预期，耐心勾勒“持久战”的路线图。诚然，对中国大陆而言，在台湾问题上，增强军事斗争意识和鼓舞斗争士气不可或缺，但要分清场合，而不是每每台海局势出现动荡，就机械地营造出大战将至的气氛，盲目煽动战狼情绪。如果单纯对比海峡两岸物质实力，要“解放台湾”并不难。但现实中的台湾问题从不是单纯的台湾问题，而是中美两大国甚至中国与西方阵营之间的博弈，牵涉到地区安全、供应链稳定、治理成本、体系对抗乃至整个国际秩序的变迁。借助一个外交事件取得重大突破甚至“一举解决”，是违反历史规律的。官媒应不断着重强调的是，只有通过自身发展进步积累长期优势，才能以最低代价实现两岸统一以及统一后的善治。

此外，相关舆论宣传还应与实际的对台政策和行为，尽可能保持一致，方能维持公信力。此次中方的反应符合一贯的思路与风格。历史上，在多个涉及核心利益问题上，中方都倾向于稳扎稳打，诉诸和平对话，同时以比较克制的方式进行反制，循序渐进地扩大控制范围。例如，在发出“勿谓言之不预”的最强警告而仍无效的情况下，解放军才发动了对印自卫反击战；今天，中方仍主要通过基建而非军力来加强对中印边境争议领土的控制力。

从“反修例”游行发展到大规模“黑暴”的半年里，中方并未派遣军警压制，而是耐心酝酿法律制裁措施，终在2020年中通过港版《国安法》，一举扭转乱局。无论是由李登辉赴美触发的1996年第三次台海危机，陈水扁当局策动的2005年“独立公投”，还是今年佩洛西访台期间，中方均通过军事演习予以震慑，而未直接实行军事打击，区别在于军演区的不断扩大，且不断接近台湾当局划设的“领海”。相关舆论宣传应结合这些历史案例，解读对台政策，才能让公众充分领悟国家长期战略，培养冷静观察、理性思考的能力。

（作者是中国大外交青年智库特约研究员）