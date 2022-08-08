刘惟诚：佩洛西访台背景下的中美博弈

美国众议院议长佩洛西抵达台湾进行官事访问，导致中国和美国关系紧张，中国解放军甚至在佩洛西抵达当晚，就宣布将在台湾周边海空域展开实战化联合军事演习。由于商用海空运输一般会因为安全考量，而暂停或避免驶入军演的海空域，所以北京的决定算是变相封岛，导致当前的台海局势变得更为晦暗不明。

对我而言，事情发展到现在，当中还有很多令人感到疑惑的情况。难道美国不清楚台湾是北京的底线，让佩洛西访台就是挑战北京的底线？另外，解放军军演是变相封岛，尽管只有几天，但实弹打击演习级别很高、要表达的信息很强烈，北京难道不怕擦枪走火？这两道问题如果往细里想，我们可能会察觉到一些线索。这些隐藏在背后的信息，或许就能解答当前局势的前因后果。

首先，时间点。如果认真关注事件发展，会发现佩洛西访台的时机其实非常敏感。当然，这个敏感不只是中国大陆角度，也是美国角度。中国大陆今年将召开中共二十大，习近平正寻求顺利连任，高层的博弈也尚未明朗，而这些动向都会在即将举行的中共二十大公布。所以，这个时间点是中国政治上的敏感时刻。

对美国而言，此时也是政治上的敏感时刻。美国将在11月举行中期选举，所涉及的众议院席次有435个、参议院有35个。目前的情况是，总统拜登所属的民主党只以微差多数控制参众两院，共和党只需要从民主党手上各夺一和五席就可以重掌两院。民主党现在面对的问题是，拜登支持率太低，中期选举被共和党打趴的机会很大。只要民主党失去两院的控制权，拜登将成跛脚总统，并且对两年后民主党寻求连任总统不利。

两国都面对着选举或领导班子换届的敏感时刻，所以两国的领导人确实有政治需要，利用佩洛西访台来展示自己对彼方的强硬，以便在国内收取各自认为最好的政治利益。既然双方或许都有意借事发挥，但清楚自己影响力的中美两国，不可能没有意识到彼此的回应有擦枪走火的风险。因此按此理推敲，习近平和拜登或许已在佩洛西坚持访台后的7月28日的第五次通电中，做好彼此不越矩的幕后共识。

这可以从第二道线索推敲，即佩洛西的身份。佩洛西是众议院议长，虽是政坛地位第三高的政治人物，但美国的宪制对行政权与立法权的分立非常明确，所以拜登会以总统无法控制议长行为来向北京寻求谅解；更何况，拜登很早就公开表明不赞同佩洛西访台。但是，北京还是须要拥有展现强烈措施的空间，毕竟习近平有继任和国内的压力。这点白宫应该也心知肚明。

第三，佩洛西专机的航线。佩洛西专机飞台时，刻意绕过最具争议的南中国海。不少人分析说，这是为了要避开中国部署在南中国海的海空力量，但我反而觉得或许还有另一层考量。因为美国若是真心要挑衅中国，专机不会绕道而是直接取南中国海航线飞行。毕竟大家心里清楚，佩洛西专机在南中国海有什么三长两短，击落也好、迫降也罢，都属于武力挑衅，有违国际道义。因此这条航线虽有风险，但相对来说还是有一定安全保障的。

也是因为这个原因，如果佩洛西的专机一飞入南中国海，这就等同陷中国于两难的尴尬局面，并且更可能延伸出南中国海危机。所以我有理由相信，专机刻意绕道不只是要降低佩洛西一众代表团的安保风险，也是要在台底下对北京做好政治让步。另外，佩洛西抵台后发表讲话只提“台湾”，还频说“反对单方面改变现状的努力”。这句话对中国大陆讲，美国没有承认台湾，也顺便对台湾说，美国不支持独立。

若从这几道线索中推敲，双方貌似已在佩洛西访台一事上有了共识，而美方在解放军变相封岛后，也并没有即时做出相应的军事回应，可能意味着华盛顿已经知道北京会祭出这个反制手段。当然，尽管两国因为这件事而展开的博弈中，存在某种程度的共识，但这不意味着中美竞争在近期内会逐渐淡化。反之，因为两国国内的政治氛围而导致互怼的情况仍会持续下去，不过因为有不逾矩的共识，所以对峙升级的可能性很小。

（作者是马国时事评论员、拉曼大学国际关系研究中心研究员）