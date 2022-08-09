伟达：台海牵动中国命运与兴衰

伟达

最近美国众议院议长佩洛西访问台湾，让台湾和台海局势进一步成为全球焦点。台湾人可能从来没有设想过，自己会在中国命运和兴衰中扮演举足轻重的角色，或称之为“四两拨千斤”的角色，不少台湾人的理想可能就是安心过自己的幸福小日子。从历史上看，对充满传统大陆意识的中央帝国而言，台湾是蕞尔小岛，孤悬海外，属于胜可占，败可让之地。例如1894年甲午战争中方战败，台湾即被清朝宣布作为赔偿地割让给日本。

1949年以后，台湾忽然得到中国和中国人的持续广泛关注，开始主要是政治原因使然，即台湾成为国共内战的最后一个必争之地，也关系到中国合法政府的归属问题。这种情况一直延续到1970年代后期，台湾成功达成向现代社会转型发展，活力焕发，跃居“亚洲四小龙”之一。从此，台湾成为一个新的经济和文化发展热点，也成为中国改革开放进程中有力的投资合作援手。

在中国改革开放的盛世阶段，两岸传统的政治对立也转为合作共赢的浓浓暖流。笔者在2011年曾到访台湾，在台湾的大街上经常可见大陆游客的身影，发现原来结识的不少台湾朋友，都去到大陆经商办厂，台北直飞上海的航班也让人顿感“两岸一家亲”。

但在那之后，特别自2017年起，大陆、台湾和美国的政治生态都发生了重大改变，良性合作交流出现逆转，台湾俨然变成中美竞争博弈的桥头堡。中美贸易战及科技战开打后，台湾半导体芯片产业在全球供应链的关键作用举世瞩目。从意识形态和地缘安全角度来讲，台湾也从传统“第一岛链战略”上升成为美国日本所倡导的“印太战略”的关键一环。今年初，俄罗斯总统普京悍然发动侵略乌克兰的战争。在开战之前，中国大陆政府与俄罗斯发布两国关系“上不封顶”的联合宣言，让世界更加关注台海的局势演化和安全。

值得指出的是，自2017年以后，虽然中国大陆、台湾和美国的政治生态都发生变化，但台湾和美国之间的关系不断改善，反倒是大陆与台湾，大陆与美国的关系持续恶化。这其中说明一个规律，民主政体内部的政党轮替或领导人变更，并不特别影响或造成彼此之间的外交关系动荡，而民主政体与非民主政体之间的关系，就经常变得难以预测和掌控。

一段时间以来，新一轮经济全球化浪潮给人们造成一大错觉，即国家地区之间只要把经贸做起来，生意关系发展起来，世界就能远离战争动乱，和平安康就有保障了，至于某些方面有些分歧纷争等无碍大局，不足为虑。譬如有台湾的国民党领导人就曾乐观地宣示：让两岸携手去赚世界的大钱。但普京和俄罗斯年初发动侵乌战争，击碎了上述美好幻想。深刻的教训是，缺乏民主自由法治的社会基础和共同价值观，经贸和生意鼎盛兴旺就会是昙花一现，海市蜃楼。

强国观的长期误导

尽管有些人对此可能心态不平衡，但事实证明民主国家之间几乎不打仗，其中道理和逻辑也不复杂，因为在现代化国家，国家政策必须基于民意，统治者必须取得被统治者的同意。普通民众很少没事大张旗鼓鼓吹战争暴力，大家关注的重点是民生和发展。在此基础上的国家政策制定实施，必然更加注重关切和平、协商、谈判与合作。

佩洛西此次顺利访台，据说让大陆方面不少人感到幻灭，自认近10年来已经从富起来走向强起来，但关键时刻与美国一交手，发现依然力不从心，并且还被台湾以四两拨千斤。笔者以为，这与中国强国观及其内涵的长期误区有关。自1840年鸦片战争以来，对中国人的教训总结就是落后就会挨打，拳头小了就会挨打，但这样的认知与客观现实有不小的偏差。

《物种起源》作者达尔文早就正确地指出，世界上最强者不见得取胜，最聪明者也不见得取胜，取胜的是最能适应者。若用政治文化的话语转述，那就是能辨识顺应世界文明潮流发展者，才会取胜领先。以英国为例，二战以后曾经的大英帝国无疑是雄风难在，即拳头变小了。但英国并无因此而落后挨打，为什么？因为英国能随着世界文明发展的潮流自我改革调整，并没有在文明进化的竞争中掉队落伍。

反观俄罗斯，却久久不能接受过往沙俄与苏联帝国烟消云散的历史事实，依然做着试图以战争暴力恢复往昔帝国版图的迷梦，误认为在当今世界仅凭蛮力依然足以令他人屈服，足以开疆拓土。时代潮流正在也必将粉碎普京的一厢情愿，俄罗斯最后不遭受完败，就已经算是走运了。

台湾问题的性质也是一样，关键是哪一方走在历史正确的发展轨道上，哪一方的方针举措更符合世界文明的发展潮流？由此产生得道多助，失道寡助的宏观效应，并且令地缘大小、力量强弱等表面的量的因素发生深层的质的转变。强的一方忽然发现弱的一方也拥有不对称反击力量，大的一方忽然认识到小的一方也可以集结一群强大盟友。

当然，中华民族和炎黄子孙的最大愿望，是两岸都能追赶上人类文明的发展潮流，而不是出现单方荒腔走板，落后迷失的情况。双方能在共同的先进价值文化平台上发展前进。再强调一遍，大而强不是解决台海问题的关键与真谛，民主法治才是通向两岸和平，民族复兴的康庄大道。

目前台海的僵局，也让不少人得出美国才是决定因素的结论。实际上，美国一直是个外因，可以至为关键，也可以无关轻重。美国在1949年底到1950年中期的一段政策取向，曾经计划过放弃支持台湾，转而与大陆发展正常关系。但稍后中国采取对苏联一边倒策略及朝鲜战争爆发，导致机遇丧失。在2008年至2015年一段所谓“两岸蜜月期”，美国的作用就已变得相当边缘化，不过两岸却还是难以达成政治框架与解决方案的根本突破，这样的所谓蜜月期也就不可持续。

即便美国是解决台海问题的重大因素，如何才能有效驾驭美国？这个问题的答案可以很复杂，也可以很简单。篇幅所限，这里就简单而谈，那就是与美国竞争不能是片面的，譬如只强调经济、科技和军力。文明提升是一个综合系统工程，瘸腿走路不可能达成全面赶超，背道而驰就更不灵了，必须要在民主自由法治上真正赶超美国。

美国的真正力量源泉是什么？是3亿多权利自主、发明创新、自强发展的人民。有人会说，美国人没什么了不起，也不是三头六臂。这说法不甚准确，具体而言，美国人当然也是一个脑袋加四肢，但先进文明体制可以让普通人发挥倍增成“三头六臂”，从而形成腾飞美国的强大力量。这也说明中国的真正优势还远没有发挥出来，14亿人民也成三头六臂之日，才将是美国真正甘拜下风之时。

作者是在美国的国际文化战略研究和咨询专家