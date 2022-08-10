赵敏：我对新加坡前景有信心

前阵子美国联邦储备局加息后，在我的微信群里就有朋友问新加坡经济会不会衰退，问我怎么看这个问题。这是很大的问题，也不容易回答，不是一句话“会”还是“不会”这么简单，我也不是经济学家，更不是预言家或神童，我来新加坡将近30年，只能从自己的经历中分享一点个人感性认识。

衰退是一个很严重的词或对经济状况的描述，一个国家的经济如果衰退，那可能是受到某些因素严重的影响，比如战争、瘟疫、自然灾害、政治动荡等等。我想从几个方面来指出自己想法的依据。

我在新加坡第一份工作是在一个本地建材进出口公司处理意大利进口高档建筑材料的工作，公司与新加坡八大银行有业务往来，我的工作就是开信用证，管理海运，每天都要开几十份信用证，那时银行给我们的美元新元固定兑换率是1比1.36。目前的兑换率大概是1比1.40左右，也就是说快30年过去了，美元兑新元只涨了4分钱，几十年平均下来几乎等于没涨，也就是说新元没有贬值。

我经历过1997年亚洲金融风暴，金融大鳄索罗斯狙击泰铢，一夜之间引爆东南亚金融危机，许多国家货币犹如瀑布般下跌。当时东南亚各国的共同心愿，就是希望能设立一个共同货币“东南亚货币”，像欧盟设立欧元一样。东南亚国家都一致推举新元，特别是时任马来西亚首相马哈迪，因为新元坚挺，币值稳定，可以抵挡金融大鳄的狙击，但新加坡没有同意。

在上世纪90年代时，澳大利亚货币兑新元将近1.20，但现在情况相反，澳元兑新元是0.96左右。更不用说马币兑新元的贬值了。新元是世界上相当稳定可靠的货币。这一点是我感受最深切的，也是最愿意和大家分享的。新元不贬值使我们不会觉得东西都太贵，过平常生活日日可期。

目前对新加坡影响较大的是俄乌战争、大国对抗和冠病疫情。这三者对新加坡的综合影响表现在对供应链的考验上，但都没严重到致使新加坡经济衰退的地步。新加坡疫苗接种率是全世界最高的国家之一，冠病致死率也是世界最低之一。政府在疫情期间推出的千亿元财政计划，为防止经济衰退打下了坚实基础。新加坡作为可能受气候暖化海平面上升冲击的国家，长期规划是100年内投资1000亿元治理并应对海平面上升对国家的影响。所以在面对疫情时，政府在短短两年内推出的千亿元援助配套，单从数字上来看，就是在两年内花了100年准备治水的钱，这是极大魄力的重大举措。

第四代领导团队的领军人已经确定，政权在平稳交接。新加坡最大的资产就是国民与政府的互信，政府与国人同舟共济，心齐力凝，浪高同峰，谷深同底，这是新加坡前进的最基本，也是最有力的保证。

新加坡港口在疫情期间扮演着“补时港口”的作用，把船舶在其他地方耽误的时间抢回来，这样的创新作用，必将在航运业写下华丽的一章，长期效应不可小觑。至于影响人们日常生活的食品，政府也是绞尽脑汁确保供应稳定充足，我们的食品来自多达170个国家和地区，来源多元化，库存饱和化，消费大众化，这是国人每天都可以看到的。

美元依然是世界硬通货，美联储加息会让全球美元回流美国，人们就会增加储蓄减少消费，未雨绸缪是人们面对不确定性时的自然反应。一些企业可能迁回美国，美元可能会增值，世界其他货币可能会贬值，增加美元购买力，使美国继续成为世界主要出口市场与消费国。

新加坡金融政策与全球主要货币挂钩而不是单与美元挂钩，新元会保持适当调整但估计不会贬值，否则新元购买力会下降，进口成本会增加，这样会抬高物价，钱不管用，造成政局动荡，而这是新加坡政府最不愿看到的，政治稳定是新加坡发展的最大诱因与有力条件之一。

美联储加息不会造成新加坡经济衰退，但会影响经济。从1997年的金融危机、九一一恐袭、沙斯、美国的次贷危机、中美对抗、冠病疫情到俄乌战争，我与新加坡共同经历，见证了新加坡如何应对层出不穷的危机而屹立不倒。我相信新加坡经济不会衰退，也对政府很有信心，新加坡船小好掉头，早已调整政策，超前规划，逐步走出疫情，相信也会超前发展，再次绽放光芒。

（作者是旅游业者）