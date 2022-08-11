胡逸山：马国大选猜测伴随合纵连横

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马来西亚下一届大选的日期尚未揭晓，但政界各路势力已然紧张备战，企图在选战中赢得更好的成绩，也希望至少得以保有当下的政治版图。大选日期即便依法延到最后一刻，也不过是明年中稍后，距离当下还不到一年左右。更何况各界一直盛传会在今年内举行，那就剩下几个月的准备时间，不可谓不急迫。

联合政府里的主要政党之一巫统的主流派，基于利党与利己的原因，希望尽快举行大选。利党方面是大选若在近期内举行，巫统虽然未必会赢得过半数国会议席，但看来也会赢得比当下更多，甚至成为国会最大党，继续执政的可能性颇高。但若大选拖到明年，则马国社会经济会随着世界经济的持续衰退而每况愈下，到时民生越来越艰苦，选民难免会怪罪执政阵营里的巫统，巫统就未必会赢那么多。这是可以理解的客观政治盘算。

但以上可能性还不是由党主席阿末扎希与党顾问，也是前首相纳吉所主导的巫统主流派要推动尽快大选的唯一原因。主流派与兼任巫统副主席的首相依斯迈沙比里渐行渐远，主要是因为主流派在去年推他出来当首相时，期望他会听从主流派指示，包括一些官司得以解决。不料依斯迈上台不久，即成功拉拢最大反对党联盟希盟来支持他的政府，力图“中和”巫统主流派对他的牵制。

之后，政府不但在一些政策制定上与实施上跟巫统的决策相左，而且相对尊重司法独立审案的角色，令主流派大为不满，发动巫统漂亮狂胜的马六甲与柔佛州选，试图“说服”他赶快举行大选。不料依斯迈仍然我行我素，不肯就范解散国会。无他，虽然巫统表面上还是推他出来领军选战，但若取得更大程度的胜选，却未必会再次推举他续任首相。毕竟，柔佛州选后，州务大臣忽然换人，依斯迈还是看在眼里的。站在他的立场，倒不如延长执政时间。

不只依斯迈想拖延大选日期，希盟方面何尝不是如此？主导希盟的公正党，党魁安华（也是马国国会反对党领袖）前两年因数度忽然宣布拥有大多数国会议员支持，却又未成功任相，政治形象在希盟支持者及中间派选民心中大打折扣，以致公正党在甲、柔州选几乎一败涂地。

而且安华心胸有欠宽广，时刻提防以至排挤有可能取代他的党内中生代领袖，如之前的公正党署理主席阿兹敏的出走并发动颠覆希盟政府的喜来登政变，多少也与安华的排挤有关。

当时被安华支持来企图斗走阿兹敏的拉菲兹，不久前复出政坛，成功赢得公正党署理主席一职，便马上传出他与安华之间有政治心病的说法。所以，即便是安华为了赢得大选而肯和形象相对清新，也被认为更能科学问政的拉菲兹磨合，共同重振党务，争取选民青睐，也要花上至少半年时间。所以，太早大选，对公正党来说还是弊多于利。

至于希盟另一大党民主行动党，不久前才进行党领导层的世代交替，由前交通部长陆兆福出任实质最高党职秘书长，也需要一段时间，才能把他的领袖风格、魅力等展现出来，不急于马上来一场大选。所以，双方还是表明会继续合作，主要就是基于各自都不希望大选过早到来。

上个月底，马国通过宪法修正案，在一定程度上制止议员的跳槽行为，更被视为是国会不急于解散，以便通过更多改革方案的一个迹象。这项反跳槽法案之前的提出一波三折，也是因为朝野各党都希望自身议员不能跳槽他党，但他党议员却能跳槽过来壮大声势。所以在经过多番修改之后，通过的版本其实未能完全制止有心跳槽的议员。因为议员若被所属政党开除，并不算是跳槽。如此一来，他们大可公开违背党的立场，以“被开除”来操作实质上的跳槽行为。

另一方面，联合政府里的另一大党土著团结党，虽然也算支持依斯迈的执政，但还是时刻企图冒进。如近日即提出依斯迈上任前曾答应委任该党代表为副首相，却一直没有兑现的政治承诺，并警告若不获得副首相职位，则准备退出联合政府。由于依斯迈获得希盟的议员支持，足以让他在信任动议里过关，因此反而以解散国会为威胁，迫使土团党打退堂鼓，可见各方都没有太大把握参与大选。

至于之前叛离盟友巫统的伊斯兰党，近日又重新向巫统伸出橄榄枝。巫统也顺水推舟，提出大选后可与伊斯兰党在雪兰莪州共组政府，来个相互利用，虽然这个联合州政府倡议的成功率微乎其微。总之，大选将临，马国各股政治势力都积极合纵连横，以求为自己争取到利益最大化。

作者是新加坡国际事务学会（研究所）

高级研究员

马来西亚太平洋研究中心首席顾问