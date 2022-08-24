陈汉宾：不希望激进者制造不必要压力

我出席了7月23日的“保护新加坡市民大会”，听了主办方和出席者的想法和观点，在此表达自己的想法。

我虽身为保守的一分子，也以开放态度面对同性恋族群。但若考虑到同性恋、双性恋与跨性别者等（LGBTQ）激进分子在美欧所造成的影响，则实在不敢苟同。他们在美欧对不赞同他们生活方式的人作出敌对行为，只要不认同或拒绝他们的要求，就把他人或机构告上法庭、贴标签，更得寸进尺地进一步打击不认同他们的人。

我也理解到在新加坡，政府确定废除《刑事法典》第377A节条文前，“粉红点”和本地同性恋组织Oogachaga曾在2020年10月，提交给联合国人权理事会的普遍定期审议意见书中建议：“为了获得公共住房、所有权和继承的资格，承认在其他司法管辖区进行的同性长期伴侣关系和婚姻”，已经入禀联合国要求新加坡政府除了废除377A条文，要让同性婚姻合法化、津贴补助他们的生活方式。

至少我和身边的朋友并不希望这样的情况发生在新加坡。

在“保护新加坡市民大会”上，我听到的是主办方一而再，再而三地强调，秉着彼此尊重的原则，提出自己的感受、看法，并没有攻击、毁谤LGBTQ的言论，秉着对新加坡种族与宗教和谐共处的政策，寻求彼此尊重的生活方式。但后续发展，LGBTQ中一些比较激进者，不尊重他人选择权的态度直接浮现，报警投诉大会组织者，在网络媒体上质疑他们的立场。

在我的认知中，“保护新加坡市民大会”上所讨论的是表达许多新加坡人（当天出席的包括巫华印族群）的想法和态度。至少在我认识的人当中，大多数人包括年轻人都希望保留377A条文，维持目前新加坡和睦的大环境，尊重彼此的生活方式。

我也关注这件事对年轻一代的影响。我跟我儿子这些年来有聊到他的校园生活，让我惊讶的是，他无法正常表达自己对LGBTQ课题的看法。他对于LGBTQ的立场是不排斥，但也不认可。据我儿子和其他年轻人的描述，在新加坡的大学和大专学府中，表达对LGBTQ不认可或支持异性恋的立场，竟会招来排斥和拒绝。为了能够融入校园生活，他们选择了沉默。这是非常不健康的。这是否也代表377A条文被废除后，会助长LGBTQ群体更多的要求？这样的风气是否会在不久的将来被带进职场甚至政府机关？我深感担心，我真的不希望发生在美欧的情形在新加坡复制。

我相信在LGBTQ群体中，还是有许多讲道理的人，但他们当中的激进者却肆无忌惮地要颠覆传统婚姻制度，制造不必要的压力，使我们年轻一代无法健康生活。为何要因一小撮人的激进推动，让整个新加坡跟着他们的步调走？我真的希望那些含蓄沉默的同胞，开始表达自己的观点。

（作者是成人教育培训师）