萧伟基：马国谁领风骚还看东马

马来西亚来临的大选虽然普遍预估国阵胜算较高，但客观上是四大集团瓜分国会议席，分别是国阵、希盟、国盟和东马的政党。前三者是熟悉马国政局读者耳熟能详的，唯不少人忽略了东马的角色。

国阵在2018年之前长期执政，当中很多届的大选都是仰赖东马的议席，始能执政或者掌握国会三分之二议席。但时移势易，上届大选国阵倒台后，以土著保守党为主的砂拉越国阵成员党即退出国阵，另组砂拉越政党联盟（砂盟，GPS），巩固本土力量，捍卫砂拉越权益。在国盟国阵联合政府时期，砂盟是执政团队一员。这次大选预料砂盟会大胜，他们到时会投向哪个阵营，是影响政局的关键。

马来西亚国会共有222个议席，当中56个在东马的沙巴（25席）与砂拉越（31席），占整体国会的二成五。过去三届大选，国阵在东马赢得的议席介于三成五至三成八之间。换句话说，如果东马的议席没那么多，国阵政权或许早已不保。

但东马的沙巴与砂拉越两邦情况不同。砂拉越以土保党为首的原国阵成员党长期支持国阵，而国阵在西马的各成员党也从未进军砂拉越；沙巴政坛则比较热闹，在上世纪八九十年代风起云涌，拜林在1985年创办的沙巴团结党，曾以初生之犊之姿击败沙巴人民党为主的国阵，后历经波澜，几度进出国阵；而沙巴人民党也已解散，与另一个政党沙统合并为沙巴巫统。

值得一提的是，原沙巴巫统强人沙菲益创办的民兴党，不甘只是沙巴政党，近年更西渡半岛，定位为第三势力，获得一些支持。其实，在更早之前，拜林的沙巴团结党也曾插旗西马，唯因水土不服，铩羽而归。可见砂州政党比较坚守本土，沙巴政党则较有放眼成为全国政党的野心。

砂盟由土保党、人联党、人民党和民进党于2018年全国大选后成立。这四党原是执政中央的国阵成员党，该届大选后国阵政权不保，他们选择退出国阵，组成专注于捍卫砂拉越利益的砂盟，其中一项重要课题就是检讨《1963年马来西亚协议》（MA63），争取恢复沙巴与砂拉越的“邦”地位，与半岛是平等伙伴，而不是州属地位。除了砂拉越外，沙巴政坛则是百花齐放，虽有“沙盟”的组织（沙巴邦政府执政联盟），但实力略逊砂盟。

沙巴、砂拉越与新加坡是在1963年与马来亚合组马来西亚联邦，两年后新加坡退出，成为独立国家。根据《1963年马来西亚协议》，沙巴与砂拉越是“邦”而非“州”，拥有颇大的自主地位。然而几十年来，无论在教科书或马国人民（尤其西马人）心目中，沙巴与砂拉越都是州，与西马11个州没有分别。

沙砂两地“邦”的消失与1976年修订后的《马来西亚协议》有关，将两地改为一般的州属。尽管如此，沙砂两地长期以来仍保留部分自主权，例如出入境管制，西马民众不能随意到东马定居，东马民众到西马定居则没有任何限制。此外，不少东马人对于8月31日的马国国庆日无感，因为1957年独立的马来亚，与沙砂无关，他们认为庆祝9月16日的马来西亚日（联邦成立纪念）才有意义。

2021年12月14日，马国国会全体通过宪法修正案，恢复沙砂两地“邦”的地位，与西马半岛是平等伙伴。当天距砂州议会选举仅四天，而该届州选举令人关注的是有被视为推动“砂独”的新政党肯雅兰全民党参与，虽然毫无所获，但也算是马国政治史上首个推动分离的政党，具里程碑意义，也反映“脱马”思潮的存在。砂拉越复邦后，今年初通过州宪法修正案，首席部长改称“总理”（Premier）。

东马在政治、教育、语言等方面都有若干自主权，例如砂拉越总理阿邦佐哈里就曾强调，英语也是砂拉越官方语言，这与联邦政府独尊马来文的情况有别。东马两邦也有迥异于西马的民情，例如沙巴最大族群是信奉基督教为主的卡达山—杜顺族，砂拉越最大族群伊班族也是基督徒为主。更令不少东马人，包括政治人物自豪的是，沙砂两地的群族融合远胜西马，不同宗教信仰的不同种族民众一起在华人咖啡店用餐，是再正常不过的事。这在日渐宗教化的西马是难以见到的景象。

此次进军西马的民兴党主席沙菲益，即以超越种族为号召，对西马政党与政客左右开弓。他声称，巫统只有39个国会议席都能当首相，为何掌握56席的沙巴和砂拉越不能组成政府？他认为，西马的情况几乎已成定局，没有任何政党能够单独执政，仍须依靠与东马结盟。然而，东马如果要在未来的政局发展中有更大的议价能力，沙砂两邦的大政党必须立场一致，始能捍卫东马人民的利益。

据悉，《1963年马来西亚协议》特别委员会前阵子已同意，未来东马的国会议席将由目前占整体的两成五增加到三成五。届时东马在中央的地位将更重要，未来甚至会出现来自东马的首相，而不再只是“造王者”。

（作者是马来西亚资深媒体人）