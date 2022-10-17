顾尔德：蔡英文双十演说亮点在哪里？

认为蔡英文演说是大内宣的批评其实不公允。一个领袖本来就是要透过言行凝聚国民共识。蔡英文强调价值认同，尤其是对民主体制的认同，这是很能说服台湾民众的说辞。

今年8月初，美国众议院议长佩洛西访台引发解放军大规模军演，被称为“第四次台海危机”。这让许多人期待，台湾总统蔡英文在双十节演说中，会对两岸紧张提出新的缓解之道。她到底提出了什么解方？成效又如何？

蔡英文在当天演说中呼吁北京当局：“兵戎相见，绝对不是两岸的选项。唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本”“在理性、平等及相互尊重之下，我们也愿意和北京当局，寻求双方可以接受，维持台海和平稳定的方法……”

她也具体提出方案，期望两岸在解除冠病疫情边境封锁后，逐步恢复“两岸人民之间健康有序的交流，进而舒缓台海的紧张情势。”

就在演说发表前几天，台湾负责两岸政策的大陆委员会主委邱太三才在国会答询说，明年春节可能是恢复金门、马祖与福建小三通的好时机。综合蔡、邱的谈话，台湾政府的判断是，10月下旬中共二十大结束后，中国内部政局较稳定也明朗化，届时也许两岸有机会解除民间往来、交流的限制，可能是缓解两岸紧绷关系的契机。

不过北京并未立刻接受台湾的呼吁。国务院台湾办公室在蔡英文演说后，先定调她在继续坚持“两国论”，强化“以武谋独”，接着又回到这六七年来一再重复的老调——要台湾回到“九二共识”的基础，两岸才可能对话。

这个结果并不意外，这是北京对台单位最直觉式的回应。毕竟“一个中国，九二共识”是北京领导人习近平定调的两岸关系“定海神针”。从2016年蔡英文上任至今，北京就是以她不愿明确表示接受“九二共识”为由，拒绝与蔡政府对话。几年来，北京尽可能跳过台湾中央政府，直接与民间组织或地方政府交涉，甚至不跟台湾商量就自行发布涉台政策——用中国大陆官方的话是两岸关系“操之在我”。

邱太三说的春节恢复小三通，蔡英文抛出的“两岸人民之间健康有序的交流”，并不是空想。小三通是台湾方面因为疫情停航近三年，台湾可以主动开放；两岸交流主要是看大陆那边要不要开放大陆游客、学生来台。这些都不须要经过两岸谈判协商，但都有助于两岸关系的缓解。

七次演说重复基本立场

政治色彩亲蓝、亲统的人士批评蔡英文演说是在做“大内宣”，听众不是中国大陆。其实蔡英文对两岸恢复谈判本来就没抱太大期待，过去七次演说中，她一直重复宣示的基本立场就是：她不会改变现状。所谓现状，一是代表她不会宣布台独，二是她会坚持中华民国主权以及台湾现有的政治体制。同样地，她也不会松口接受“一个中国的九二共识”。

她在2016年第一次双十演说就称：“‘维持现状’是我对选民的承诺。”隔年重申“我们的善意不变、承诺不变，不会走回对抗的老路，但也不会在压力下屈服，这就是我们处理两岸关系一贯的原则。”2018年美中贸易战加剧，大陆对台文攻武吓也升级，蔡英文则说：“越是剧烈的变局，台湾就越要维持稳定……”“这是两年多来我一贯的坚持。维护2300万人民自由民主的生活方式，捍卫中华民国的永续发展，维持台海和平跟区域稳定，这是全体台湾人民最大的公约数。”

2019年习近平提出“一国两制台湾模式”，蔡英文在双十演说回应：“中华民国已经在台湾屹立超过70年，一旦接受‘一国两制’，中华民国就没有生存的空间。身为总统，站出来守护国家主权，不是挑衅，而是我最基本的责任。”

隔年冠病疫情来袭，美国积极推动印太战略，蔡英文再度强调她“不会冒进，也会坚守原则”；她说，如果北京能正视台湾的声音，促成两岸的和解及和平对话，“相信一定可以化解区域的紧张局势”。

到去年双十节，蔡英文提出“四大坚持”：“坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须要遵循全体台湾人民的意志。”今年则是用“四大韧性”：“在经济产业、在社会安全网、在民主自由体制、在国防战力，打造更精实的四大韧性”。

回顾过去七次演说可以发现，“经济发展”“社会安全”“民主自由体制”及“国防国安”每次都提到；“韧性”“坚韧”也经常出现，例如2020年她称疫情下的台湾是“坚韧之岛”，2019年演说的标题就是《坚韧之国，前进世界》。

上述认为蔡英文演说是大内宣的批评其实不公允。一个领袖本来就是要透过言行凝聚国民共识。蔡英文强调价值认同，尤其是对民主体制的认同，今年演说中称：“现在的台湾，很民主、很自由、经济繁荣、文化多元，不但受到世界的瞩目，人民也凝聚出守卫家园的坚强意志。今天，大声说出‘我是台湾人’，是一种光荣，也是一种骄傲。”这是很能说服台湾民众的说辞。

今年演说让反对派或统派人士觉得较刺耳的一段是，她提到中国大陆试图分化台湾社会，警告北京不要因为台湾的民主体制而“误认台湾人民对民主自由的坚持，是可以妥协的；进而试图利用政党之间的激烈竞争，来分化台湾社会。”观诸北京对台统战的手段，蔡英文说的是事实；但反对党会觉得蔡英文在指控他们是“中共同路人”。这段文字的铺陈的确有失周延。

另一个舆论批评的是，蔡英文提到台湾最常遭遇资讯战，不断干扰民主体制运作，“接下来，我们也会持续强化错假讯息的查核机制”。这让人敏感地想到蔡政府是否要加强舆论管控。不久前台湾主管资讯传播的国家通讯传播委员会，在草拟《数位中介服务法》以规范资讯传播中介平台，也引发箝制言论自由的忧虑，最后蔡政府撤销立法规划。

整体而言，蔡英文今年演说没有太多亮点，即使面临大陆数十年少见的武力恫吓，演说中还是选择平稳回应，提到中国大陆的篇幅也不及2018年和2019年。演说最大的亮点应该是：七年来一以贯之，稳健不躁进、不挑衅对岸，同时也坚守底线。这的确不容易。

（作者是台湾资深媒体人、《新新闻》总主笔）