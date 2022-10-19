杨瀚森：天亮前的至暗时刻

杨瀚森

美国以科技业为主的纳斯达克指数，今年已经下跌超过30%；传统行业的标准普尔指数同样下跌超过20%。新加坡股市作为区域资金的风险避风港，海峡指数从今年高位下跌超过10%，目前处于全年最低位置。其他欧洲及亚太区域大多数国家的股汇双市都屡探新低。

股市是经济的晴雨表，也反映人们对于经济前景看好与否的信心指数。影响全球经济的完美风暴已经形成，俄乌两国激战正酣，俄军使用高精巡航导弹对乌克兰各大城市的基础设施进行无差别轰炸，导致战事可能进一步升级，世人同时也担忧普京是否会动用核武这一终极杀器。

全球通货膨胀依然居高不下，各国政府在运用货币政策工具时面临两难：通过激进加息来遏制通胀，必然牺牲经济增长及国民就业。这也导致美国经济的当前奇景：当更好的增长指数及就业指数公布时，股市反而大跌，因为这意味着美国联邦储备局会继续大力加息。同时，中国作为拉动区域经济发展的火车头，目前仍在执行严格的“动态清零”防疫政策，无可避免地牺牲经济增长动力。中美两个大国在众多政经议题上的分歧，也使得区域经济合作前景不明朗。

这是世界经济的至暗时刻，但我坚信，这也是天亮前最后的至暗时刻。让我们以史为鉴：1944年，纳粹德国用最新研制的导弹对盟国进行最后的疯狂轰炸，在伦敦有8938名平民死于导弹袭击，但英国民众没有屈服，在发表过“我们将战斗到底，我们绝不投降”演讲的铁血首相丘吉尔带领下，同年6月从诺曼底登陆开始，盟军最终战胜了纳粹德国。

俄乌开战之初，俄军精锐部队都无法占领基辅并主动撤退，如今在攻守易势的阶段，克里姆林宫更无法奢望凭着远程轰炸就能让乌克兰军民屈服。对于俄国高层之前常常提及的核威慑红线，如今也被乌克兰一次次越过。无论是从大国核均衡还是战争逻辑，都没有任何一个国家能够单凭核武器就恣意占领他国领土。

更何况，乌克兰背后的美、英、法都是拥核军事强国。因此，无论战事如何发展，俄国都不会上演“互相毁灭”的核疯狂。

这场战争终有结束时，可以想见的终战原因包括：其中一方战争资源接近枯竭，或某一方国内政治走向及民意支持出现变化。到那时，乌克兰的战后重建，欧洲能源供应链及产业链的重组，都将给世界经济增长打上一剂强心针。

另一方面，美联储的加息路线已经逐渐接近利率的高位区间，再加上货币政策对通胀的抑制效果存在滞后反应，全球通胀预计将在2023年得到控制。经济增长将重新回归各国经济基本面，政治稳定、经济基础稳固的国家，将在后疫情时代首先受益。

无论是现在或是未来，中国都是区域和平、稳定、发展的重要力量。随着举世瞩目的中共二十大召开，所产生的新时代领导核心及领导集体，将能够重新把施政重心放在发展经济、改善民生方面，中国经济也将迎来另一轮更新换代的起飞机遇，溢出效应必将惠及亚太区域及全球。

作为目前全球最高标准的经济合作协定《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），中国在2021年就已经提交正式申请。经济发展与世界接轨，已经是现代中国的内在基因。在这个至暗时刻，借用英国浪漫诗人雪莱的名句，为世界经济信心喊话：冬天来了，春天还会远吗？

作者是亚太区域企业集团总裁