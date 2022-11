我们今天在这里推介胡强达教授的2022年书画作品集。他给书下了《生活的艺术和为生活而艺术》(The Art of Living and the Art for Living)的副题。这是一项大胆创新的事业,但他绝对胜任有余。胡教授兼具科学和艺术才华,将强大大脑的左右两侧发挥得淋漓尽致。他在这些年来利用科学天赋拯救生命,让我们深感敬佩。