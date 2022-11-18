谭浩俊：让推特破产？马斯克在想什么？

财经透视

推特公司多名高管辞职当日，新任首席执行官马斯克说，随着更多高管辞职，他不排除推特公司破产的可能性。花了440亿美元买下的推特，说不排除让它破产，这话出自其他任何人之口，人们可能不会相信。但是放在马斯克身上，还真的不能不信。喜欢走极端的马斯克，如果真的因为高管走了太多，且公司明年将出现“数十亿美元的净负现金流”，不能“带来比我们花费的更多现金”，破产还真的有可能发生，到时外界也不必太过惊奇。

要知道，马斯克从创业那一天起，就与“异想天开”紧紧绑在一起，经常会做出令外界无法想象的事，包括特斯拉，期间也曾多次出现过现金流危机，出现过企业濒临破产的危险。但是，他都惊险地走过来，直到成为世界首富。

此次收购推特，很多人也不理解，已经拥有特斯拉、星链、狗头币等产业的马斯克，为什么还要收购推特？更何况，推特本身也在走下坡路，收购之后，如果缺乏有效的创新手段，维持的代价很大，成本也很高。高管们纷纷离职，恐怕也不只是强人马斯克来了，还有可能对推特的前景不看好，去另觅高枝。

收购没多久，马斯克就发出可能破产的声音，恐怕会让员工心惊胆战。如果加上裁员50%的目标，对推特来说，等于已经走到火山口、分水岭，能否跨越，已变成未知数，一个很难看透马斯克心思的未知数。

当然，也有分析认为，马斯克收购推特有一定目的。一方面可能是想给自己和与他一样的人，有一个更方便发声的平台。推特完全符合他的要求，甚至他会把特朗普请回来，给推特长人气、吸流量。一些因为言论太过自由而被消亡的账号，也可能被复活。同时有了推特后，给自已旗下产业进行包装、宣传、推介，甚至垄断相关数据等，都是有好处的。如果这样，马斯克的野心依然非常大，完全符合他的性格特征。

另一方面，业内也有一个共识，就是马斯克可能会把推特打造成一个美国版的微信，因为他多次在公开场合称，微信做得非常棒，将各种社交工具、支付、金融等综合在一起，是一个了不起的应用程式（App）。如果这样，他收购推特，就有比较明确的目的，是有更长远、更宏伟的目标。

不过笔者认为，以上这些，似乎还不能满足马斯克的野心。要知道，他是一个对虚拟货币极度疯狂的人，在其他实业家、资本玩家、金融家都非常不看好比特币等虚拟货币，政府也不支持的情况下，马斯克却经常表现出宠爱虚拟货币的狂热，并不断收购比特币，旗下还有狗头币。收购推特是否也有一种可能，借助推特平台，打造他的虚拟货币天下，建成世界上最大的虚拟货币投资交易平台呢？他羡慕微信的的功能，一定程度上也可以认为他是有建设虚拟货币交易平台的欲望。果真如此，无论是互联网领域还是金融市场，又将掀起一场投机的腥风血雨。

马斯克会让推特破产，这话完全出自内心，也不是吓唬谁。但是破产不等于灭杀，而是为了更加方便利用推特的平台功能，实现他其他方面的野心，包括建立虚拟货币交易平台、微信式应用、自由交流和发声平台等。只是，成功的难度和须要承受的压力都非常大。不过这又是马斯克这个一直在危机中生存的世界首富的特长。我们甚至可以幻想，说不定有一天，他会参加美国总统竞选，过一过竞选总统的瘾。至于能不能竞选成功，他也不会太在意。现在的马斯克，已经有了一些党派概念，且偏向共和党。

随着推特被马斯克收购后的一系列“大换血”，这个社交媒体正变得越来越“马斯克化”。他放荡不羁的性格，决定了推特以后的路不会坦荡，而是风雨不断。言论自由也好，美国版微信也罢，虚拟货币交易平台也行，马斯克的烙印都会深深印刻在推特身上。真正的推特可能要退出历史舞台，让位给“马斯克平台”。

作者是中国财经评论员

马斯克会让推特破产，这话完全出自内心，也不是吓唬谁。但是破产不等于灭杀，而是为了更加方便利用推特的平台功能，实现他其他方面的野心，包括建立虚拟货币交易平台、微信式应用、自由交流和发声平台等。只是，成功的难度和须要承受的压力都非常大。