胡敏：裁员救不了科技行业

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来自 / 联合早报

文 /
胡敏

发布 / 2022年11月18日 5:00 AM

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冠病疫情渐趋好转，餐饮酒店、航空旅游等行业开始回暖复苏，然而疫情期间坚挺看涨的科技行业却骤然降温。不少个人电脑巨头销售大幅下滑，曾引发全球晶片短缺的半导体行业也显现疲态，需求下降，产品积压；几乎没有过渡期，科技行业就从火热的夏季坠入了凛冽的寒冬。

疫情暴发期间，因为远程办公和学习的需要，电子科技行业一度高歌猛进，订单不断。随着疫情的好转，笔记本电脑和其他设备的热潮逐渐散去，高通胀又使人们升级设备的意愿降低，需求透支拉动的过热经济，旋即成为泡沫，一戳即破。

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