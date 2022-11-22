丁可：客观看待二十大后中国经济

中共二十大召开之后，西方世界的主流看法是，国家安全已经取代经济发展，成为下一阶段战略重点，中国经济前景堪忧。笔者认为，今后的经济运行中，内循环的比重确实将持续加大，政府的作用也会进一步强化，但这些并不意味着闭关锁国或者计划经济，中国经济仍有较大增长空间。

中国政府于2020年提出了双循环战略，二十大报告中又进一步确认了双循环的战略意义。西方舆论普遍认为，“双循环经济战略意在强化内部市场，减少对其他国家的依赖（德国总理朔尔茨语）”。