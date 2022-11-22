韩和元：“层层加码”和“一刀切”形成的中国式逻辑

据中国中央政法委官方公众号报道，中国冠病疫情防控形势依然严峻复杂。因此强调要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，并对防控简单化、“一刀切”和“层层加码”的典型行为进行通报。

事实上，早于去年12月31日，中国国务院联防联控机制曾举行新闻发布会，对一些地方在执行防疫政策时出现的“层层加码”甚至“一刀切”现象明确表态，这既是一种“懒政”，也是对宝贵防疫资源的浪费。