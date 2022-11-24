程天富：房地产代币化可行性初探

云计算能力和数据共享技术上的突破和进步，彻底改变了信息的收集、处理和传播方式。它们会颠覆社交网络和商业活动在现实世界中的进行方式，也可能在虚拟世界中开辟一系列全新的机会。
最近以百万美元高价成交的元宇宙虚拟土地和数码艺术品，在现实世界中引起轰动和关注。为什么那些现实世界的投资者，愿意花这么多钱来购买这些数码资产，这令人费解。在元宇宙中的虚拟土地，如何为现实世界的投资者创造需求和价值？
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云计算能力和数据共享技术上的突破和进步，彻底改变了信息的收集、处理和传播方式。它们会颠覆社交网络和商业活动在现实世界中的进行方式，也可能在虚拟世界中开辟一系列全新的机会。
最近以百万美元高价成交的元宇宙虚拟土地和数码艺术品，在现实世界中引起轰动和关注。为什么那些现实世界的投资者，愿意花这么多钱来购买这些数码资产，这令人费解。在元宇宙中的虚拟土地，如何为现实世界的投资者创造需求和价值？
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