张泽润：马来政治海啸由什么构成？

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来自 / 联合早报

文 /
张泽润

发布 / 2022年11月24日 5:00 AM

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经过2018年政治海啸，马来西亚政局动荡持续，第15届大选19日投票结果出现悬峙国会，新政府暂时难产。所谓政治海啸1.0，指的是第14届大选以巫统主导的国民阵线败给希盟，结束长达61年的执政。上届选民明确诉求结束以纳吉为首的腐败，及马来特权朋党政治的国阵；然而本届选举结果显示，希盟与国民联盟（国盟）瓜分了选民的委托，并出现马来政治海啸。

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