叶胜舟：中国抗疫的负面清单

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来自 / 联合早报

文 /
叶胜舟

发布 / 2022年11月26日 5:00 AM

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中国国务院联防联控机制11月11日印发进一步优化防控工作的二十条措施，相比6月27日公布的第九版防控方案有很多明显放宽，实质可称为第10版防控方案。奥密克戎毒株全球大流行后，中国抗疫存在清零派与共存派的尖锐分歧，双方各有理由也有缺陷，可惜缺乏换位思考，很少提供有益的思路或建议。本文尝试以负面清单形式，讨论双方共同面对的一些难题或考验。

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