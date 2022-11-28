陈家喜：马国首相注定只是诸侯之一

2018年马来西亚第14届大选政党轮替后，马国迈向的不是希望联盟的时代，也不是进入政治、经济和社会改变成真的时代，而是正式吹响马来选票松动，三分天下，诸侯纷扰的时代。马来西亚第15届大选后政局所出现的动荡和各政党举棋不定的窘境，便是马来选票三分天下的“硕果”。

虽然安华出任第10任首相，马国未来政局在短中期内仍会继续陷入动荡的乱流中。无论国阵如何扮演造王者角色，马国社会现今的两大断层线，会持续加剧并且越演越烈。这是堪忧的发展。