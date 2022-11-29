林方彪：宗教化潜流下马国华人何去何从？

马来西亚大选揭晓，开票结果却让大家惊愕。原以为会是三强鼎立的格局，谁知希盟、国盟席次接近，严重弱化的反而是国阵。伊斯兰党国会议员由原本的18席跃升为43席，是目前马国单一政党席次最多的。

伊党在选举之前，高调宣扬党主席哈迪阿旺是合适的首相人选。选后伊党和哈迪阿旺反而低调，任由幕尤丁、安华动作频频，并未以第一大党的身份争夺首相宝座。选前高调，选后应争未争，伊党和哈迪阿旺到底在想什么？

许是以退为进。伊党选前高调推荐哈迪阿旺担任首相，是投石问路，部分马来学者公开反对，认为宗教色彩浓厚的首相，对马来西亚整体发展不利。既然马来学者未必拥戴，伊党不如改以道德作为号召。哈迪阿旺未争首相一职，凸显伊党不似其他政党领袖热衷争权夺利，且其他政党都欠伊党一份情。反正只要大家逐渐习惯伊党，总有一天伊党主席会当上首相的。伊党进退皆从容且有所铺排，哈迪阿旺其实是精明的政治人物，远比许多华人认知的更为厉害。

伊党曾有开明派。然而2015年集体出走，成立诚信党。本届诚信党参选54国席，当选八席。诚信党的发展远远不如伊党，可见甘榜马来人宁愿支持回教化的领袖，未必青睐专业人士。坚持马来人特权、捍卫回教，的确是有效的选举口号。

不可讳言，回教化已悄悄在马国人的日常生活展开：卖酒的限制越来越多，投注站一州一州逐渐关闭。接下来呢？伊党上届18席国会议员曾于国会提呈回教刑事法，如今席次倍增，再次提呈只是时间问题。

马国华人应打从心底接受自己是二等公民，别再提平权，以免更加刺激马来右翼，反而成为回教化的助力。华裔人口比率持续下滑，日后势必更缺乏政治影响力。与其在许多议题一再螳臂当车，却未能增进非回教徒实质保障，不如承认现实困境，“只要不影响非回教徒权益”，全然顺服马来主流看法。假使马来人不想捍卫世俗体制，华族即使联合印度族和原住民，政治实力亦不足，无须多此一举。总之，“乖顺华人”才是目前更适合的政治身份，否则日后恐怕连二等公民的权益都逐渐丧失。

笔者并非要求马国华人闭嘴，而是应专注与种族相对无关的议题，与马来人政党、政治人物合作，比如淹水、交通等等，消除马来群众的戒心，才可能逐步改善种族关系。

马国华人应体认到“没有人要和你玩平等的游戏”，继续抱怨马来人脆弱、不上进等等，无济于事。反之，华人全心臣服，不挑战马来人／回教徒的安全感，才能跳出目前的窠臼，创造全新局面。华人是不是寄居者并不重要，重点是许多马来人不乐见华人看法成为政坛主流。华人应接受现实，否则就移民。别和命争，顺服环境，等待转机，或许才是更好的方式。

至于回教刑事法，华人不妨表态“只要不伤害非回教徒权益”，就没意见，一切由马来人／回教徒定夺。往后不谈意识形态，而是细致分析非回教徒可能具体受到的影响，请求协助或补贴。比如关闭投注站，州政府应为相关从业人员提供短期津贴和辅导就业，毕竟投注站业者、员工并没有做错什么，如今失业率居高不下，这一群人却因为州政府政策转变而失业，许多家庭顿失经济来源，州政府是该提供合理的补偿。

马来人向来讲究和谐，不太愿意公开反对别人的意见。都市马来人未必乐见国家社会日益回教化，但他们大多不出声，反正华社自己会大声嚷嚷。于是乍看只有华人反对回教化，徒然成为马来右翼／伊党扩张的理由。华人既然身为少数族群，不妨少说一点，别老是充当反回教化的先锋，结果成为破坏团结的罪人，应让马来人／回教徒直接面对社会的矛盾。

（作者是马来西亚文字工作者）