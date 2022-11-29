津上俊哉：从二十大报告看习近平第三任期前途未卜

中国共产党10月召开第二十届党大会，中共总书记习近平作了例行报告，不到两个小时就结束。五年前，习近平在十九大之际作报告长达三个半小时。时间之所以缩短，是因为他朗读的是简化版（另外还有字数接近两倍的全文版）。习为什么要宣读简化版呢？

报告的核心内容如下：

“去年迎来建党100周年，中国消灭了贫困。已经走出邓小平开始的脱贫致富的阶段，今后将进入更强大的‘新时代’阶段。将成为‘社会主义现代化强国’，在第二个（建国）100周年的2049年实现‘中华民族伟大复兴’。”

这与五年前十九大提出的“两个100周年”的描述一样。习为了推进这一大事业，作为总书记破例实现三连任。五年前没有注意到，“两个100周年”，不仅是中国共产党的宣言，也是为了让习近平长期留任而埋下的伏笔。

报告中也有新加入的内容。即第十四个五年计划（2021年3月）提出的“2035年远景目标”。党的十九大报告强调，到2035年，“基本实现社会主义现代化”，但“十四五计划”在上述基础上，事实上制定了“到2035年，人均国内生产总值达到中等发达国家水平”的数字目标。二十大的报告也沿袭了这个目标（全文版）。

习近平之所以朗读简化版，是因为他把五年前的第十九次党代会报告和去年的“十四五计划”这两个文件再抄了一遍，内容基本雷同。

重新沿用这两份文件，使得此次的报告秉承了上两个文件撰写当时的中国心态，无疑是一个昂扬的心态。那就是看到2016年英国脱欧，美国特朗普当选总统，2020年西方国家在冠病疫情中死亡人数大增，美国大选后发生巨大混乱等国际事件，中国沉浸在预感“西方在衰退，中国时代的到来”的高昂心态。

但是，在“十四五计划”制定后的一年半时间里，中国和世界的情况都发生了巨大变化。中国经济正遭受史无前例的房地产萧条。经济增长的四分之一依靠房地产，但是各种同比指标持续下降了数十个百分点。

此前，地方政府的基础设施投资填补了经济下滑的窟窿，但是地方财政也面临着空前的困难。因为看不到尽头的清零政策，消费和社会都受到沉重打击。再把目光转向国际，由于美中对立和疫情，全球化的车轮开始倒转，俄罗斯入侵乌克兰强烈撼动世界和平，使世界经济面临通货膨胀，不得不提高利率。这样一来，中国也无法期待出口的增长。

在国内外环境急剧恶化的现状下，中国乐观的气氛也开始销声匿迹，所以这次报告延续了过去的昂扬感，给人很大的违和感。

最让人费解的，是继承了“到2035年，人均国内生产总值达到‘中等发达国家’水平”的数字目标。虽然“中等发达国家”的定义并不明确，但是中国去年的数值是1万2500美元，所以为了达到捷克（2万6400美元）和葡萄牙（2万4300美元）的水平，今后14年平均须要保持4.5%至5%的经济增长。

靠投资的经济增长已难以继续，民营企业失去活力，少子老龄化加速的现在，这个数字目标现实吗？如果把目标放在希腊（2万300美元）和匈牙利（1万8800美元）水准，今后14年必须保持的经济增长率下降到3%至3.5%水平，但中国应该从一开始就没打算以“一带一路”的受援国为目标。

相反，如果修改为习近平三连任打造的“两个100周年”目标，恐怕也会影响到三连任。所以，在本次大会上，关于报告内容的讨论闭口不提，成了只关注人事的大会。

在人事变动中，众所周知，习培养的人以及他的心腹独占了政治局常务委员，这难道就是中国为度过今后面临的困难局面，集结了具备所需智慧的面孔吗？虽然二十大被评价为“习的压倒性胜利”的大会，但第三任期与第二任期截然不同，可谓前途未卜。

（作者是日本国际问题研究所客座研究员 现代中国研究专家）