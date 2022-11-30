刘梦熊：清零政策代价过大急须改变

中国当前兴师动众推行的“动态清零”防疫政策，出现宣传与政策背驰的现象：一方面国家卫健委官员和医学研究描述现时冠病疫情只是“自限性疾病”，大多数无症状，少数轻微症状“吃盒莲花清瘟胶囊，几天就好”“重症率、死亡率极低”，力图消除民众不必要的恐惧心理；另一方面，各地却持续动辄封区停工，无休止的进行全员核酸检测。由此引发的次生灾害超过疫情本身，对国计民生带来损害，造成百业萧条。