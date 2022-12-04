老总Group Chat

第四代领导团队去年换过一次领导人，使得民众对于第四代团队是否已经明确了下一任领导人仍有些怀疑，而这次黄循财被委任为人民行动党副秘书长，不仅巩固了他在党内的地位，也发出了接班问题已无悬念的信号。

如果按照惯例，就不会引起人们的注意，会让大家觉得这次只是走过一次形式而已。但是为黄循财副总理设立行动党副秘书长的职位，总理接班人再次成为话题，正好借这个机会提醒人民，这是攸关国家前途的大事，甚至可以说没有比这个更重要的事情了。