老总Group Chat

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月4日 5:00 AM

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第四代领导团队去年换过一次领导人，使得民众对于第四代团队是否已经明确了下一任领导人仍有些怀疑，而这次黄循财被委任为人民行动党副秘书长，不仅巩固了他在党内的地位，也发出了接班问题已无悬念的信号。

如果按照惯例，就不会引起人们的注意，会让大家觉得这次只是走过一次形式而已。但是为黄循财副总理设立行动党副秘书长的职位，总理接班人再次成为话题，正好借这个机会提醒人民，这是攸关国家前途的大事，甚至可以说没有比这个更重要的事情了。

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