徐海娜：精英主义之下的隐忧

小六离校考试（PSLE）成绩放榜后，有人盛赞政府小六升学制度，有人对新加坡整套精英教育制度“充满肯定和感恩”，觉得正是因为这样的一套制度，才能激励人们不断努力，往成为精英的道路上走。但与此同时，我们的社会也需要不同的声音，这些不同的观点不是为了彼此说服，而是为了引起更多和更深的思考，让我们自己不断进步。因此，我想来说说精英主义之下的隐忧，希望能够抛砖引玉。