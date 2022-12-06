小六离校考试（PSLE）成绩放榜后，有人盛赞政府小六升学制度，有人对新加坡整套精英教育制度“充满肯定和感恩”，觉得正是因为这样的一套制度，才能激励人们不断努力，往成为精英的道路上走。但与此同时，我们的社会也需要不同的声音，这些不同的观点不是为了彼此说服，而是为了引起更多和更深的思考，让我们自己不断进步。因此，我想来说说精英主义之下的隐忧，希望能够抛砖引玉。
徐海娜：精英主义之下的隐忧
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小六离校考试（PSLE）成绩放榜后，有人盛赞政府小六升学制度，有人对新加坡整套精英教育制度“充满肯定和感恩”，觉得正是因为这样的一套制度，才能激励人们不断努力，往成为精英的道路上走。但与此同时，我们的社会也需要不同的声音，这些不同的观点不是为了彼此说服，而是为了引起更多和更深的思考，让我们自己不断进步。因此，我想来说说精英主义之下的隐忧，希望能够抛砖引玉。
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