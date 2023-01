一个女人同时要挑起家庭和国家的重担,谈何容易?因此,虽然阿德恩只是42岁,但担任总理五年半下来,经历种种危机,所承受的身心压力之大,难以想象。说自己现在已经没有足够精力来处理国事,应该并非虚言。最难得的,是她选择了适时自我引退。对政治人物而言,这是一件最难做到的事。

1月19日,兔年即将来临之际,新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)突然宣布辞职,消息震惊国内外。辞职的理由也出人意表,但又很平常。她自称“已经没有足够的精力”(no longer has enough in the tank)继续领导国家,2月7日会是她在任的最后一天。