中国文化“有容乃大”,有助中国赢得更多朋友。

最近,南洋理工大学校园内的字眼风波,在媒体和网上像一快小石头激起一阵涟漪。

南大中文学会、南大学生会和研究生会联办的新春活动展板上的英文字眼是How Lunar New Year is celebrated Around Asia,底下一行华文“亚洲各国春节习俗”,很显然,这是一个介绍亚洲各国庆祝“春节”的交流活动。然而英文的Lunar被人用笔涂改成Chinese,这位“一字之师”的身份引起了人们的联想。