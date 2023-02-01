庞严：中美竞争下世界半导体业何去何从？

没有一个国家能够完全独立建立起完整的半导体生态系统。在中美地缘政治竞争白热化下，半导体行业全球化是否将真正死亡，很大程度上取决于中美之外的第三方半导体势力，比如欧洲、日本以及韩国等等。

半导体是全球最重要的产业之一，影响着我们日常生活的方方面面。小到手机家电大到汽车飞机，都离不开半导体。近年来，半导体行业成为全球科技强国的角逐热点，特别是美国和中国。从2018年开始，美国逐渐加强对中国半导体、5G及AI等高科技行业的限制，比如出台一系列的中国军工复合体（Chinese Military-Industrial Complex Companies，简称CMIC）限制名单，组建“晶片四方联盟”（Chip 4）围堵中国等等。去年8月9日，美国总统拜登签署《晶片和科学法案》，禁止获得美国联邦资金的公司在中国建设拥有“先进技术”的工厂，禁令有效期为10年。美国商务部产业安全局（BIS）于去年10月7日宣布修订出口管理条例（Export Administration Regulation，简称EAR）禁止高端晶片（中国称芯片）出售中国，禁止相关技术流入中国，以及禁止美籍技术人才（含美国公民、持绿卡的永久居民或依美国法律成立的法人实体）在未经美国许可下，协助中国“开发”或“生产”高端晶片。这些从2018年开始出台的各种限制措施，横跨特朗普和拜登两届不同政党执政的政府，由此可见这是美国两党的共识。