李忠兴 卢英杰：巩固基础与共创未来的预算案

今年预算案宣布的许多针对企业的财政支持措施，倾向于更具针对性而不是广泛的策略，这表明政府期望企业对降低自身成本采取更大的主动权。这是可以理解的，因为良好的管理和资源优化，应该仍是当今政府的优先考量。

对于税务业界人士来说，2022年的财政预算案应该算是过去10年来最令人兴奋的预算案之一，当时热议的包括是否可能开征财富税，以及提高消费税（GST）和碳税。

近期，居高不下的通货膨胀率占据了新闻版面。不出意外，今年的财政预算案在针对生活成本和消费税率上升的议题下，为广大国民提供了强有力的支持，包括增强定心与援助配套（Assurance Package）来减轻消费税上调的影响，该计划的总金额从原先的66亿元增加到96亿元。

值得注意的是，还有额外的一次性补贴政策，例如：生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment），符合条件的新加坡成年人，每人都可以得到200元至400元不等的现金。这将有助于缓解国人当下的高生活成本问题。

今年预算案同样备受瞩目的是由副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子领军的“新加坡携手前进”运动将如何打造国家的重点领域，主要分为六个支柱，分别为赋能（Empower）、装备（Equip）、关怀（Care）、建设（Build）、守护（Steward）和团结（Unite）。大家期望从本次预算案得到更多关于最新进展的细节，包括政府打算如何更深入探讨具体政策，与新加坡人共创方案。

2月14日的财政预算案的确达到大家对本次预算案展望未来的期望。在本文中，我们将讨论与“新加坡携手前进”运动部分支柱有关的一些亮点。

“赋能”支柱：再就业援助

失业者的相关支持政策仍在斟酌中，部分观察人士期待本次预算案能宣布一些为失业或被裁员工提供收入方面的支持，因为那是全国职工总会与新加坡全国雇主联合会组成的联合工作小组，在2021年提出的帮助专业人士、经理和高管（PME）的建议之一。虽然该小组提出的大部分建议已经被政府采纳，但关于为非自愿失业者直接提供经济援助的建议，政府仍在斟酌中。在近期非常多的大型科技公司大规模裁员的形势下，该建议可说格外引人注目。

未来政府的工作重点将是提供再就业援助（re-employment support）而不是失业援助（unemployment support）。在为失业者提供一些经济缓冲的同时，更重要的是帮助他们提升技能，配对新工作。为贯彻政府一向倡导的“自力更生”的精神，把参加技能培训作为获得经济援助的先决条件，也是在情理之中。在雇主方面，他们很快将获得一项新资源，即部长所提到的就业与培训协调处（Jobs-Skills Integrators），以保证能更好地培训和安排工人融入相关行业。

“装备”支柱：继续春风化雨

教育始终是大家所关注的课题，近期引起教育工作者关注的是ChatGPT（以及正在开发的类似载体），会对学校评估和测试带来潜在的负面影响。

另外，英华小学计划迁址登加并转为男女混合学校，也上了新闻头条。这是因为英华小学是一所颇受欢迎的小学，并且素以吸引较高社会经济阶层家庭的学生而闻名。

这所小学目前位于以私人住宅为主的地区。今后将迁移到一个新的住宅区，那是一个由不同社会经济阶层、种族和宗教背景组成的多元化人口地区。新加坡教育体系近年来是否变得过于精英主义（elitism），备受关注。

今年预算案宣布提升幼儿培育辅助计划（KidSTART）的规模，预计将涵盖80%低收入家庭的合格幼儿，这也与提升我国社会流动性的精神相辅相成。

“守护”支柱：应更深入探讨

新加坡致力于发展环境、社会和治理（ESG）生态系统，以此加速可持续发展和绿色选择，以成为区域和全球枢纽。例如：2022年11月底，政府宣布碳信用交易无须缴纳消费税，这表明对碳信用交易市场的支持。

考虑到其较强的专业性，对新加坡实施全球最低税率（基于“第二代防止税基侵蚀和利润转移BEPS 2.0”的框架）之细节，部长并没有太多的着墨。但是，我们希望其中一些问题，未来能更加深入讨论，包括计划在2025年开始实施的全球最低税率（global minimum tax）政策是否可行。

由于今年预算案宣布的许多针对企业的财政支持措施，倾向于更具针对性而不是广泛的策略，这表明政府期望企业对降低自身成本采取更大的主动权。这是可以理解的，因为良好的管理和资源优化，应该仍然是当今政府的优先考量。其中一个很好的例子就是新宣布的企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme）。该计划允许对五项重点活动进行税务加计扣除（super deductions），包括本地的研究与开发活动以及经批准的培训活动。该计划似乎是早前非常受欢迎的生产力与创新优惠计划（Productivity Innovation Credit）的更新精华版，虽然该计划已于几年前逐步取消。

累进税制的政策

为了配合政府提升累进税制的政策，高价值住宅及非住宅物业将引入更高的买家印花税（buyer stamp duty）的边际税率。按照目前情况估算，每年将带来额外5亿元的税收。部长还提及车辆税可能会进一步调整。因此，附加注册费（Additional Registration Fee）的税率也将会调整，以便更好地区分高端汽车，向豪华车征收更高的税率。

从某些方面来看，本次预算案像是“新加坡携手前进”运动的半场时间。2023年的预算案演讲虽然告一段落，但“新加坡携手前进新时代”的主题还将继续上演，值得我们共同期待。

（作者李忠兴是德勤新加坡中国服务部领导人，卢英杰是德勤新加坡税务合伙人）

（以上是他们个人观点，不一定代表德勤）