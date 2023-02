在各方争持不下,猜测不断的时候,事件的真相也许还很遥远,可能85岁的赫什终其一生都不会有机会看到,但他的影响力已在这个过程中产生,并充分体现一名出色记者应有的分量。这应该是赫什在耄耋之年所追求的更高价值。

近日,美国著名记者西摩·赫什(Seymour Hersh)在自己的个人社交平台,发布一则重磅调查报告,题目是《美国如何摧毁北溪管道》(How America Took Out The Nord Stream Pipeline)。文中详细描述2022年9月发生的“北溪1号”与“北溪2号”管道爆炸事件,继而引发全球关注。美国政府当然竭力否认,认为报道的信息来源不明且无法查证,纯属子虚乌有胡编乱造(编按:西方主流媒体也认为赫什这篇报道的依据和以往一样是匿名的孤证,因此多不跟进);俄罗斯则如获至宝,盛赞有加,希望以此报道为基础展开调查,并追究美国的责任。