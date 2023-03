去年10月,中共二十大结束,新的政治局常委出炉。旧的人事遭到新的替代,身兼国家主席的总书记习近平的领导地位进一步巩固,他的第三个五年任期被正式确认。

英语分析多以“威权主义”(authoritarianism)叙述去理解习近平统治权力的来源。例如英国《金融时报》以“房间里没有成年人”(no adults in the room)的比喻去提出习近平“加强对权力的控制”(tighten his grip on power)。有美国智库和澳大利亚大学学者则以“个人化统治”(personalistic rule)、“一人专政”(single-man rule)和“个人崇拜”(cult of personality)等言词,去形容习近平被中共确认为第三任总书记的事实。

我认为这些分析受到“威权vs民主”二元对立论过度简化而生的偏见和刻板印象所影响,未能提出后邓时期中共民主集中制的稳定性因素和有机政治来源所在。本文从英国、香港和台湾的中文圈分析入手,提出邓小平引入的“集体领导”制度,才是过去40年中共民主集中制趋稳定的主要因素。