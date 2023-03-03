郭良平：意识形态与国运

意识形态是人类认知客观世界的聚光灯，但它只能聚焦于极小一部分——那些被认为重要的事务。被照亮的不一定是真正重要的，但一定是人们将主要精力、资源和时间都投入进去的部分。意识形态的状况决定一个国家活动的主要内容，这些活动决定了该国的国运。

美国政治的灯总是聚焦于一些务虚的议题上：同性婚姻、堕胎权利、枪支控制、政治人物的婚外情、国外邪恶政权等，在上面消耗了大量精力、资源和时间，并建构了一张不断加长的政治正确的用词清单。结果是社会撕裂，政治极端化，大批国计民生的大事得不到应有注意，如基础设施建设、国家债务、贫困和无家可归、精神病流行、政治制度改革、种族关系、教育质量、生活成本、污染、经济结构升级等等。美国的相对衰落，更多出于内耗过大而不是国力不足，一旦解决了内耗问题，美国国力再次强劲增长的基础是雄厚的。

孔孟之道是中国帝制时期数千年的聚光灯，在它的指导下，中国发展出自成体系的发达文明，但它没有照亮科学技术、工业和航海贸易这一块，使西方在近代将中国远远甩在后边。马列主义是中共的聚光灯，它在革命时期非常有效，使党敌我分明，建立了强大的组织，实现统一思想、统一意志、统一行动。这三统在中共夺取政权的战争中发挥了重要作用，也是当今引以为傲的“举国体制”的灵魂。但在建设时期，这个聚光灯似乎没照对地方，产生了盲区，以致中国又被实行资本主义市场经济的东亚国家甩在后面，不得不改革开放。