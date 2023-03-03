陈留俊：请用人民视角审视俄乌战争

陈留俊

俄罗斯与乌克兰两国经过一年的鏖战，原本的兄弟情变成了不共戴天之仇。关于这场战争的一切，是过去一年的世界热点。我们看到很多来自政客、学者，甚至是商人视角的信息和观点，展现对这场战争复杂而细腻的解释和梳理，却依然没有在一年后给人们带来希望。

如果能以人民的视角来看待这场战争，或许答案会很明确也很简单，因为任何一场战争，不管最后谁胜谁败，受害者都是人民。政客可以通过战争实现自己的政治野心，失败了也大多没有生命危险；学者以对战争的分析而自豪，或许还能借此成就一家之言；商人可以觅得更多的赚钱机会，远不止在战前买卖军火或战后从事基建那么简单。

可是普通民众就不这么幸运了，战争中家园被毁、家人离散、生命丧失、工作不再，所有的理想与现实，都变成了断壁残垣、满目疮痍。战争打赢了，人民还得忙着重建原来的一切，不知多少年才能恢复，既没法找回这段失落的时光，还要担心战败者的报复；如果打输了，常常要付出生命的代价，即使留得住性命，恐怕也要饱受各种身体和精神上的折磨，还无法预料或反抗胜利者的各种惩罚措施。

之所以要以人民视角来看战争的原因，是许多人都知道战争有地缘政治、国家利益、安全困境、民族主义、意识形态等等解释，但有没有哪一个是必须用生命去争取的。

战争属于高级政治的范畴，且已被国际法确认为非法。发动战争须要最高级别的政治许可。这种政治许可应该得到最广大人民的同意，尤其是那些须要亲身上战场的人民的许可，而不是那些在后方动动嘴画画图的人就可以给出的。在俄乌战争爆发之初，谁都没有得到人民的许可，否则也就不会有俄罗斯动员令发出后，大量人民外逃；也不会有乌克兰强制性要求适龄男性公民留下以待征召。

以人民视角来看战争的过程，许多人都知道哪种武器更具杀伤力，哪种战术更有效，哪个人更有指挥才能，哪项战略更科学长远，但所有这些都是用来杀人的勾当，做得再好，值得骄傲吗？据称一年来已有10万名以上乌克兰士兵和18万名以上俄罗斯士兵在战场阵亡（各媒体报道不一，无官方确认数据）；另有1600万名乌克兰人流离失所，数百万个俄罗斯家庭有人被征召入伍，这些人的生命处于随时被剥夺的危险之中。

目前看来，战场上的俄罗斯炮火更密，乌克兰则精度更高，进攻中俄罗斯占有优势，但乌克兰的伤亡数字相对比较少，谁若为此沾沾自喜或洋洋得意，都是无视那些生命受到威胁的人民的感受，因为对于战场上的人民来说，战争的全过程都是痛苦与煎熬。

以人民视角来看战争的效果，许多人都知道可以用控制范围、经济数据、能源资源、国际地位等要素来衡量，但种种效果都是建立在破坏的基础上；有没有人计算过，不搞破坏只搞建设，会是什么样的结果？很多事无法复盘，难以重来，尤其是战争带走的无辜又年轻的生命，谁能肯定其中没有爱因斯坦或托尔斯泰？被摧毁的各类建筑和设施，难道非得经过重建才能更美好？几千亿美元的战争投入，为什么不能用来投资更能造福人民的科技创新？所有这些问题的答案，因为无法检验而难有共识。但如让战争中的人民来回答，他们多半会虔心乞求并保证，他们一定会更加努力学习、工作和生活，以图抵得上战争中可能的所有收益，恳请战争发动者放弃战争。

审视俄乌这样规模的战争，人民视角其实不仅是指交战双方的人民，全球各地的人民都被裹挟其中。能源和粮食危机已使更多人处于挨饿受冻的状态；产业链、供应链的断裂，也使全球经济更加艰难；失业人口不断增加，罢工潮此起彼伏。另外，须要投入更多资源的全球气候变化问题，看起来正在边缘化，许多地方的人民正遭遇越来越多的突发自然灾害。由此看来，俄乌战争或许更应该以全球人民的视角来考量。

如果真的能以人民视角来看待眼前的俄乌战争，包括今后可能发生的任何战争，不管最后结果如何，胜负怎样，人民都是输家，生活不会变好，全程都是痛苦。

历史上的战争结局不是一方溃败就是双方都精疲力竭，现在的俄乌战争似乎正在向两败俱伤的持久战演变，其中所牺牲的生命和时间，都属不可替代，无法挽回。所以，俄乌战争一周年了，就请多以人民视角看一看，或许就会明白“途有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受”（《孙子兵法·九变篇》）的道理。

作者是中国扬州时事评论员

如果真的能以人民视角来看待眼前的俄乌战争，包括今后可能发生的任何战争，不管最后结果如何，胜负怎样，人民都是输家，生活不会变好，全程都是痛苦，那么，人民还会发动战争吗？