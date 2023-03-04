何越：自由的感召不是人人能懂

西方人至今不懂阿拉伯之春的痛，他们往往认为民主自由就是天经地义，是人类与生俱来会去追求的，却不知道西方文明想在东方土地上落地生根有多么困难，要让它开花更是奢望。

俄乌战争一周年，英国和欧洲媒体铺天盖地的分析与评论，几乎一致强调“团结在自由旗帜”下，令人动容。当乌克兰总统泽连斯基以捍卫自由的大旗将西方团结起来，这样一个在历史上令很多西方人愿意以生命捍卫的字眼或理念，让我好奇中国人是不是比较无动于衷？我移民英国近20年，最近才敢说自己懂得了什么叫自由。那些从来没有在西方国家生活过的中国同胞，对于自由的理解，估计和我最初移民英国一样，很难超越“言论与行动自由”的高度。

现在，我理解自由是“建立在民主、法律与人权基础上的，一种为保卫个人利益与安全，对政府（包括民主和非民主政府）以及独裁者借机扩张权力采取措施的思考逻辑与行动方式”。对于西方读者而言，这样一段话如同讲述1+1=2，显而易见。但请西方读者不要嘲笑我这花了20年才学懂的观念。因为英国的实地生活告诉我——我在中国学到的，英国人基本都不懂；英国社会所有的基本常识和逻辑，我也不知道。这样的“不可理喻”，是我在英国生活中尝遍苦头之后，方才意识到的。