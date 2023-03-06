易宪容：ChatGPT为何引发如此震撼？

ChatGPT推出后迅速惊艳全球，尽管有人认为这不过是人工智能（AI）的一个大型语言模式，没有多少技术突破，只是比起此前的简单人机互动，更智慧及更有趣而已，但事实上ChatGPT不仅在编辑文本、编写代码、写论文、参与一般考试、做行业研究报告分析等各个领域，具有超乎想象的能力，更重要的是它在未来市场应用的触角，伸向人类生活每一个角落，就如2007年乔布斯宣布iphone问世一样，代表着一个新时代到来。

乔布斯的苹果是世界上的第三颗苹果。亚当夏娃的苹果意味着人类社会的产生；牛顿的苹果意味现代科学及工业社会开始；以乔布斯的苹果为代表的智能手机，则意味人类社会真正进入移动互联网时代。也就是说，尽管互联网在1969年问世，第一台个人电脑在1981年问世，但在智能手机问世之前，互联网及个人电脑对人类社会的影响与冲击还是十分有限。比如，在中国农村及经济落后的非洲国家，许多人连个人电脑都没见过，岂会知道互联网？只有智能手机的问世，才让互联网渗透到全球每一个角落（2022年全球手机用户达68亿），让人类社会翻天覆地。比如，非洲国家肯尼亚的网上银行发展，立即让该国的金融业跨越两个时代。

更重要的是智能手机让全球实现万物互联，由此引发人类社会质的变化。