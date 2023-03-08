陈士铭：外宣内宣化下的中国对美外交困局

踏入3月，“两会”新闻无疑是海外关注中国的焦点。在中美关系恶化的背景下，“两会”首场新闻发布会上强调对美反制和限制措施的必要性，并不令人感到意外。只是从近期宣布的对美反制内容看，中国政府不仅还是无法摆脱“明知不可为而为之”的窘状，反而还可能引发国内外质疑这些反制措施的意义，乃至扩大整体局势失控的风险。

“两会”首场新闻发布会提及的课题，不局限于中美关系，海内外更关心的还是中美关系近期的进一步恶化。2月初围绕在气球飘到美国领空遭美国军机击落的外交纠纷，已经备受全球瞩目；随即而来的双方互相制裁，更是把紧张关系推向白热化。先是美方将六家怀疑涉及气球生产的中国公司列入黑名单，不久后中方宣布为了“维护国家主权、安全和发展利益”，将美国两家对台湾售卖武器的著名军火制造商洛克希德马丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon）列入“不可靠实体清单”。

在中国商务部宣布的前一天，外交部发言人汪文斌就已经预警，中方坚决反对美方滥用武力、过度反应升级事态，将依法对损害中国主权安全的有关美国实体采取反制措施。到了上周末，十四届全国人大一次会议大会新闻发言人王超就指出，中国一向坚决反对“长臂管辖”。对外关系法作为涉外领域的基础性法律，有必要对反制和限制措施作出原则性规定。