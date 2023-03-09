王元丰：人类怎样走出 与自然关系紧张的危机？

达沃斯世界经济论坛（WEF）以及多个机构指出：当前人类正面临经济、气候、环境、生态及社会等多重危机（Polycrisis），人与自然关系恶化的危机非常突出。联合国环境署在2021年出版的报告《与自然和谐相处》，用大量数据指出人类正面临气候变化、生物多样性丧失及环境污染三重星球危机（Triple planetary crisis）。WEF《全球风险报告2023》同样警告世界，两年内人类面对前10位的主要风险中，五个是关于气候环境方面的，而10年内前10位最主要的风险中，六个是气候环境等方面的。联合国秘书长古特雷斯也在很多场合苦口婆心地警示，人类对自然的战争已经使我们居住的星球破碎，气候变化等灾害已经过了红色预警点，全球必须行动起来，团结一致积极应对，让世界走上可持续发展的轨道。

然而，尽管人类在努力解决人与自然关系的危机，成效还不能令人满意。2022年，第27届联合国气候变化大会（COP27）在埃及沙姆沙伊赫召开；联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）第二阶段会议在加拿大蒙特利尔举行。尽管COP27会议同意设立损失与损害基金，以补偿因气候变化引发的灾害所导致的损失和损害，是应对气候变化的一个进步，但在进一步推动国际社会加大行动减缓气候变化，以及怎样更好地适应气候变化方面，几乎乏善可陈。

去年全球很多国家经历的极端高温，巴基斯坦等南亚国家经历的超大洪水，还有北美发生的极端寒潮，这些极端灾害天气显示，气候变化正因为人类的拖拉、不作为，可能超过灾害性的临界点，造成更多生命财产损失。联合国秘书长古特雷斯警告：维持1.5摄氏度上限的战斗将在这10年中获胜或失败。现在，我们不得不承认这场战斗正在失败。