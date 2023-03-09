胡逸山：安华推动外交须考虑内政

马来西亚首相安华自上台以来，一方面要花许多精力匡正过去多届政府所累积下来的贪污腐败、效率不彰、国债高企、入不敷出等社会、经济问题；另一方面又得应对半年内即将来临的六州选举，反对党来势汹汹的攻势。在外交方面，安华政府也许让人产生“可以更积极”的印象，尤其是他比前两位首相有更大的国际知名度。他能否巧妙地为马国建立更有效益的国际地位，促进马国以至区域的发展，令人有点期待。

但安华目前最重要的考量是保住政权，不至于因在州选失败而被拉下台。所以至少在州选前，他的外交理念与实践还是受马国政治所牵制。如反对党的许多支持者都有较浓厚的宗教意识，更着重心灵寄托，对经济发展虽不至于不重视，但还是以信仰建设为优先，所以安华在外交方面也必须从善如流。他选择依循以往新任首相的惯例，首先官访世界穆斯林人口最多的印度尼西亚，后来也特别造访发生地震、宗教色彩也越来越浓厚的土耳其等。反之，对一些主要经济大国，虽然促进合作关系对马国的经济发展至关重要，但至少在短期内，安华还没有安排行程。

但当安华近日官访菲律宾，踏入菲律宾大学的校园时，他的心情应该是既荣幸又兴奋的。他获颁荣誉法学博士学位，这对一位来自菲律宾邻国而又具有国际名气的国家领袖来说，应该颇为恰当。对他来说，这也是某种意义上的荣归，因为在半个多世纪前，当他还是一名活跃的学生领袖时，就已常到访这座校园，与当地学者专家开展交流。